他網頁搜尋後狂跳關鍵字廣告憂遭監控 網傻眼笑翻：遠離3C就好
現代人時常緊盯Facebook、Instagram等社交軟體或是用Google搜尋東西，不過這些軟體無形中也在搜集使用者數據，藉此獲得廣告商的資金。近期有位網友發文，表示自己用蘋果電腦搜尋沙發資訊，結果自己手機內的軟體狂跳出沙發廣告，令他震驚表示自己被蘋果手機、電腦監控，不過許多網友看完文章後，傻眼表示這根本不是硬體問題，而是軟體演算法造成。
原PO在「Dcard」發文，表示「我早上才使用蘋果電腦搜尋網頁沙發，結果我在使用手機開啟臉書，還有其他軟體，都跑出沙發的推薦，我覺得我好像沒什麼隱私，好像被監控一樣，很可怕」，而他也說自己以後不敢再用蘋果手機和電腦，原PO覺得相當噁心、可怕。
不過，文章一出後，網友紛紛傻眼，留言表示「Facebook、Google都會在背景操作」、「那個你有用手機的話都一樣，不然你以後都開無痕啊」、「教你一招，杜絕一切3C產品就很安全喔」、「這是Google和Facebook兩者的數據演算法，會經由你的使用紀錄、習慣去推給你最合適廣告」、「不就是大數據演算法嗎，跟蘋果沒有任何關係好嗎」、「你還是3C都不要用吧」。
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