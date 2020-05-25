快訊

直播／今日仍「+0」確診！全台累計415人解除隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果全罩式耳機AirPods Studio 消息指稱「已開始在越南組裝生產」

聯合新聞網 / 楊又肇

先前有消息指稱蘋果將部分AirPods真無線耳機產線移往越南，藉此分攤產能風險等考量。而目前更有消息指稱，蘋果預計推出的自有品牌全罩式耳機AirPods Studio，已經開始在越南代工廠組裝生產。

而預期最快對外公布此款耳機的時間，或許會選在接下來以線上形式舉辦的WWDC 2020，但也有可能比照近期蘋果新品，直接透過線上新聞稿方式宣布更新。

不過，目前蘋果方面並未證實是否準備推出此款耳機，現階段依然以AirPods，以及AirPods Pro銷售為主。

就先前彭博新聞取得消息，指稱蘋果新款全罩式耳機將採用磁吸可換配件設計，讓使用者能依照個人使用需求更換，同時價位將鎖定350美元左右，預期與Bose、Sennheiser及Sony在內耳機品牌競爭。

此款全罩式耳機同樣也會搭載如同AirPods Pro的主動降噪與環境聲音模式，並且支援對應Siri數位助理服務喚醒、快速配對連結等功能。

除了這款價位鎖定350美元左右的高階耳機，蘋果還可能針對AirPods系列耳機使用需求，額外推出一款更價格更親民的AirPods X耳機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

越南 品牌 蘋果 耳機

延伸閱讀

iPhone12不再附贈耳機？ 分析師推估：蘋果欲推AirPods銷售

「越南組裝」AirPods Pro現在能買到了！蘋果將部份產線從中國轉到越南

iPhone毫米波5G版傳延後 需求恐被疫情削弱

疫情趨緩！ 越南下周五首次派機載回在台367名越人

相關新聞

蘋果全罩式耳機AirPods Studio 消息指稱「已開始在越南組裝生產」

先前有消息指稱蘋果將部分AirPods真無線耳機產線移往越南，藉此分攤產能風險等考量。而目前更有消息指稱，蘋果預計推出的自有品牌全罩式耳機AirPods Studio，已經開始在越南代工廠組裝生產。

「越南組裝」AirPods Pro現在能買到了！蘋果將部份產線從中國轉到越南

其實，去年蘋果就考慮將部分產線移出中國，而最有機會落腳的國家，不是印度就是越南。

限量500台先搶先贏！全國電子勤學專案「acer 15.6吋筆電」現省1萬元

想要買筆電的學生族快來看！看準大考陸續放榜，準新鮮人對開學筆電的需求增加，全國電子推出「勤學大募集」方案，獨家限定的ac...

Seagate因應《最後生還者 二部曲》推出限定版外接硬碟

除了索尼互動娛樂宣布推出PlayStation 4 Pro《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》限定組同捆機，Seagate也宣布推出取得遊戲授權打造的限定版外接硬碟Seagate Game Drive。

realme公布旗下智慧手錶 強調具備多樣運動數據與血氧量測功能

先前確認將於5月25日在印度地區揭曉旗下首款電視產品，並且將同步推出旗下物聯網產品後，realme稍早更進一步確認將在發表會同步揭曉旗下智慧手錶，同時也透露具體外型設計。

13款真無線藍牙耳機大評比！從600有找的AirDots、Sony、AirPods Pro…哪副適合我？

儘管受到疫情影響，但真無線耳機的時代依然在不斷擴大領土中～我們借了 13 副熱門的真無線耳機，針對它的音質、通話品質、穩定性等等做完整的比較，同時便宜至三位數，或是上萬元的耳機，你都可以在這篇文章中找到，希望能為你的挑選耳機之路給點參考囉！

印度最大電商業者 提前曝光realme首款電視面貌

realme稍早確認將在5月25日揭曉旗下首款電視產品後，印度最大電商業者Flipkart網站則率先透露此款電視產品細節，其中包含採用聯發科處理器、搭載4組擴音器與人工智慧操作功能，同時也確認電視將採窄邊框形式設計。

手刀搶購！好市多悄悄上架AirPods Pro 現省超過一千元

蘋果去年推出AirPods Pro無線藍牙耳機，因為主動降噪功能，上市後吸引大量用戶搶購，知名美式賣場好市多先前被搶光後，近日又被網友發現在官網又悄悄上架，重點是價格優惠，比起蘋果官網原售價差了1091元，不少網友趁著這一波搶購一番。

研調：三星考慮按計劃今年9月推出家用Micro LED電視

三星和LG今年（2020）下半年，將採用不同的電視發布策略，三星預計將發布價值數億韓元的超高價電視產品。

電競也吹白色風！華碩推限量周邊新品 登錄送霓虹口罩套

任何場合、環境都百搭，永不退流行的白色，應用在科技品上立刻增添柔和風格。近年不只是主打女性用戶的商品推出白色款，連電競系...

同志驕傲月 蘋果推2款新Apple Watch彩虹版運動型表帶

每年6月為美國的同志驕傲月，但受到COVID-19疫情影響，許多地方的遊行和抗議、組織和倡議、節慶和社團，以及同志驕傲聚...

呼應每年同志遊行活動 蘋果首度一次更新兩款彩虹錶帶

目前在watchOS 6.2.5 beta 5確認加入多款彩虹錶面後，蘋果稍早也確認推出兩款Apple Watch彩虹錶帶配件，其中更首度加入以Nike運動錶帶為基礎設計款式。

熱門新聞

趕在美國政府新禁令生效前 傳華為已向台積電緊急提出5nm製程訂單

蘋果全罩式耳機AirPods Studio 消息指稱「已開始在越南組裝生產」

電信聯盟要求美國政府提撥20億美元 以利更換華為設備

遠距辦公將成為新常態 Facebook等企業構思適合未來工作型態的工具

ROG Phone 3現身Wi-Fi聯盟認證文件 預計今年下半年問世

隨著《Area F2》永久下架 Ubisoft也撤除相關訴訟內容

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。