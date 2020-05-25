蘋果全罩式耳機AirPods Studio 消息指稱「已開始在越南組裝生產」

先前有消息指稱蘋果將部分AirPods真無線耳機產線移往越南，藉此分攤產能風險等考量。而目前更有消息指稱，蘋果預計推出的自有品牌全罩式耳機AirPods Studio，已經開始在越南代工廠組裝生產。

而預期最快對外公布此款耳機的時間，或許會選在接下來以線上形式舉辦的WWDC 2020，但也有可能比照近期蘋果新品，直接透過線上新聞稿方式宣布更新。

不過，目前蘋果方面並未證實是否準備推出此款耳機，現階段依然以AirPods，以及AirPods Pro銷售為主。

就先前彭博新聞取得消息，指稱蘋果新款全罩式耳機將採用磁吸可換配件設計，讓使用者能依照個人使用需求更換，同時價位將鎖定350美元左右，預期與Bose、Sennheiser及Sony在內耳機品牌競爭。

此款全罩式耳機同樣也會搭載如同AirPods Pro的主動降噪與環境聲音模式，並且支援對應Siri數位助理服務喚醒、快速配對連結等功能。

除了這款價位鎖定350美元左右的高階耳機，蘋果還可能針對AirPods系列耳機使用需求，額外推出一款更價格更親民的AirPods X耳機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》