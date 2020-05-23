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「越南組裝」AirPods Pro現在能買到了！蘋果將部份產線從中國轉到越南

聯合新聞網 / INSIDE
蘋果新的AirPods Pro外殼寫著「在越南組裝」。圖擷自@alixrezax
蘋果新的AirPods Pro外殼寫著「在越南組裝」。圖擷自@alixrezax

其實，去年蘋果就考慮將部分產線移出中國，而最有機會落腳的國家，不是印度就是越南

以前蘋果的 AirPods Pro 外殼通常會顯示「在中國組裝」（Assembled in China），但現在部分 AirPods Pro 外殼已經顯示「在越南組裝」（Assembled in Vietnam），而且未來可能會愈來愈多。

昨天一名網友在 Twitter 發文，指出新的 AirPods Pro 外殼寫著「在越南組裝」，並附上清晰的產品照片；消息披露後，多家科技媒體都跟進報導。根據 TheVerge ，雖然蘋果過去都在中國組裝多數產品，但為了減少對中國製造業的依賴，蘋果現在已經開始佈局多樣化生產，也同步進行大規模外國投資。

外界多半認為，蘋果或許是因為中美貿易戰以及 COVID-19 疫情影響，才會將部分組裝移到越南；但事實上，蘋果從 2017 年起就開始重視多樣化生產，並在印度組裝如 iPhone SE 等的平價款機型，而當年的策略也有助於蘋果開拓印度市場。

雖然很多公司都想進軍印度 13 億人口的龐大市場，但根據印度法律規定，單一品牌零售商必須在當地採購至少 30% 零組件。蘋果當年選在印度組裝 iPhone ，此舉就能協助蘋果符合當地法律的採購需求。

蘋果對越南市場的興趣，從去年就可見端倪。2019 年 6 月時，《日經新聞》報導蘋果正在考慮將 15%至 30% 的生產線移出中國，而最有機會落腳的國家，不是印度就是越南。當時中美貿易戰仍然水深火熱，但一位蘋果供應鏈高階主管卻透露，不管貿易戰會不會落幕，蘋果都已經考慮將產線移出中國，避免雞蛋通通放同個籃子裡。

在今年 2 月，蘋果更罕見地在投資者報告中指出，由於中國疫情嚴重，全球 iPhone 供應鏈將受到影響，似乎更加重蘋果決心降低對中國製造業的依賴。

不過，目前還不清楚越南製造的 AirPods Pro 將會佔多少百分比，也不清楚蘋果未來是否要在越南投入更多生產，蘋果也尚未正式公開回應相關訊息。

《本文作者 Heemie ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

越南 印度 疫情 AirPods Pro 蘋果 貿易戰

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