13款真無線藍牙耳機大評比！從600有找的AirDots、Sony、AirPods Pro…哪副適合我？

之前評價很不錯的耳機評比影片我寫成文章囉～

儘管受到疫情影響，但真無線耳機的時代依然在不斷擴大領土中～我們借了 13 副熱門的真無線耳機，針對它的音質、通話品質、穩定性等等做完整的比較，同時便宜至三位數，或是上萬元的耳機，你都可以在這篇文章中找到，希望能為你的挑選耳機之路給點參考囉！

評選標準

我們把耳機依照價格分成「3000 元以下」、「3000～5000 元」、「5000～7000 元」、「7000～10000 元」、「10000 元以上」五個區間，並針對了音質、續航、通話、穩定度、延遲性這五點，分別給這 13 副耳機打分數

音質部分，我覺得自己算是雜食，不論是重低音或輕音樂，主流和非主流音樂我都聽，所以評斷應該算公道。不過真的是非常個人心證的東西啦～如果有機會當然是自己試聽是最好

續航部分，是用耳機加上耳機盒可提供的總使用時間來給分，分成「10 小時以下」、「11～20 小時」、「21～30 小時」、「31～40 小時」、「41 小時以上」五個區間。通話部分，是在捷運上進行通話，在捷運有大量底噪的狀況下，來評判是否能清楚聽見彼此聲音，音色是否失真也在評判標準之中

穩定度部分，是針對耳機會不會突然單耳斷訊、會不會連不上手機等狀況來評判。延遲性部分，因為我們沒有專業儀器，無法判斷耳機聲音延遲幾毫秒的差異，因此是我用肉眼看影片、玩遊戲的方式，來聽聲音是否有延遲的狀況，但其實這 13 副耳機的延遲問題都不嚴重，都是在水準之上的喔

3000 元以下

3000 元以下的耳機，是預算有限用戶的好選擇，這個價錢的耳機勢必會有一部份的能力稍弱一點，但我介紹的都是對比價格，讓你買了覺得物超所值的機款喔！

小米 AirDots

便宜到CP值破表的小米AirDots，一副545元，我的感想就是真的很超值。它的連線算是穩定，聲音雖然解析度不足，但是還算乾淨不刺耳；通話品質更驚人，可以打敗一部份兩三千塊的耳機。按鍵雖然不能用來調整音量，但是用來暫停音樂、接電話、開啟語音助理都OK。比較小的耳機和盒子，不只好戴，耳朵比較小的人也都適合用。缺點是續航力差，但在價格面前，它是一副無可挑剔的耳機。每個人都可以去買一副，就算你嫌它音質不夠好，作為純粹講電話用的備用耳機都非常划算

JLab JBuds Air Icon

網路上聲量非常高的JLab JBuds Air Icon，我覺得以價錢來論，它的聲音算不錯的，三頻均衡，聲音乾淨帶有一點力道，還可以調整三種EQ音場模式；而且跟手機連線的速度非常快，連線穩定，延遲上感覺聲音跟嘴型會差個零點幾秒，但表現還OK。而且做到IP55的防水防塵真的是很有誠意！

缺點是通話品質普通，人聲偶爾會有跟環境音融在一起的狀況，需要比較認真去聽。另外，它的機身對我來說太大了，它有耳塞跟橡膠圈嘛，我一定要把固定用的橡膠圈拿掉才戴得下，耳塞的話，我覺得最適合我的大小在M跟L Size之間，所以算是跟我不太合吧，有點殘念。適合族群部分，我覺得連我這種大隻女都覺得戴起來太大，它可能比較適合男生，尤其是你有在健身慢跑的，選這款IP55的JBuds Air Icon算是很物超所值

3000～5000 元

再來呢是3000到5000價位的耳機，其實這是我滿推薦大家嘗試去購買耳機的價位區間，因為真無線相關的技術發展得很快，可能花個三五千塊，就可以買到各方面表現都很不錯的耳機，所以你很容易在這個區間的耳機挖到寶

XRound VERSA

XRound 的 VERSA 是台灣發燒友自創的品牌，群眾募資破 3000 萬。從評分來看，它是一副各方面表現很均衡的耳機，4.5g的機身加上用了 Spinfit 的耳塞，應該是這所有耳機裡面我戴起來最舒服的～我覺得它的音質柔和又不失層次，通話品質也算不錯的，看影片幾乎沒有延遲

它也支援無線充電，而且IP67的防水防塵，這是當手機在做嗎？有待加強的部分就是它的按鍵不是很好按，開關在logo這邊，你要按下去會找不太到施力點，不過你要是習慣用手機操作就不太會有問題。以它的表現來說，我覺得它不太挑人，但如果你需要頻繁地去用按鍵操作耳機，例如你是機車通勤族，那它要怎麼去按你可能要多練習一下了

Dashbon SonaBuds 2 Pro

SonaBuds 2 Pro 呢是我評測過的耳機。它的特色非常鮮明，也是我常常推薦給別人的一款耳機。首先是它是比較平價的真無線耳機裡，少數有在強化低音跟力道的，所以聽起來聲音是比較飽和的；第二個，它是所有耳機裡面續航最長的，加耳機盒可以用到74小時。

再加上它的耳機盒跟耳機機身都偏小，我戴起來是覺得很舒適的。而且，單耳使用、呼喚語音助理、AAC、aptX，一些我們要求的規格它都有。但是音質部分有點意見分歧，也有同事聽了覺得聲音不夠清脆，但我個人是喜歡的，尤其喜歡搖滾樂，喜歡那種很多樂器堆疊的磅礡音樂的用戶會喜歡這副

但是在連線上就不是那麼穩定，我偶爾會遇到只有單邊連上線，或是單邊聲音短暫中斷的狀況。不過整體來說，它依然是一款表現優秀的耳機

Mavin Air-XR

同樣是台灣製造的 Mavin Air-XR，主打的是高穩定性跟長續航。但這款...不是我的菜。首先是音質，它的靈敏度很高，開一點音量就可以很大聲，聲音是乾淨的沒錯，但有點太乾了，好像水分被吸走太多的感覺，聽一陣子就會覺得耳朵有點疲勞。而且它的連線提示聲比音樂聲音更大聲，所以要是你設定好聽音樂的音量，下次你連上線，你就會被提示聲嚇到

穩定度是還不錯，但我們公司的廁所，我稱它是地獄廁所，目前沒有任何一款耳機，在我走進廁所後，音樂不會中斷的，然後Air-XR也沒度過這關。不過，它的通話品質算是不錯，而且它是所有的耳機裡面Size最小的，就算女生背今年流行的超迷你包，照樣可以帶它出門，續航也夠長，在便利性上我覺得還是值得肯定的

Nuarl N6 Pro

Nuarl N6 Pro 呢，也是一款特色鮮明的耳機。除了長得漂亮之外，它著重在音質跟續航的強化，左右耳的按鍵完全一樣，所以你不管用任何一耳都可以實現獨立操作，不會有戴左耳就只能降低音量之類的狀況。

我要說，我被它的音質征服了，聲音清脆但又不會太乾，又有不錯的力道，重點是它不挑歌，大部分的歌曲都能被N6 Pro詮釋得很不錯，而且它用了Spinfit的耳塞，太舒服啦！通話上，雖然人聲會聽起來霧一點，但還是可以正常對話

但它也不是沒有缺點，我發現它在使用完，放到盒子後，N6 Pro不太會自己斷開，而且我不知道是我一支手機連太多耳機它不高興還是怎樣，之後耳機拿出來也不會主動連線了。這可能是我在一支手機連很多耳機才會出現的特殊狀況，但我目前是對它的穩定性語帶保留啦。但是，在音質跟續航表現面前，這些對我來說，都不是什麼問題

5000～7000 元

接著是5000到7000這個價位區間，功能通常都比較豐富，或是在某部分功能下了更多的苦心

Samsung Galaxy Buds+

星粉御用，新一代的Galaxy Buds+，如果你用三星手機，一開蓋就會出現華麗的連接動畫，穩定度超棒，現在就連iPhone都可以用很方便的App囉！基本上，你要單耳使用、開啟語音助理、開啟環境音、調整等化器來調到你喜歡的音色，Galaxy Buds+都能做到，而且他們說這次多了一個麥克風來提升通話品質，他們沒有在騙你！安靜的時候，你會覺得它的通話品質跟前代差不多，搭上捷運你就知道了，雖然因為消噪會讓人聲稍微失真，但是人聲還是聽得很清楚。然後除了通話之外，它的音色也滿乾淨的，表現在水準之上，我覺得如果你有常常通話的需求，或你是三星用戶，買Galaxy Buds+都是很適合的

Aviot TE-BD21F

Aviot 是來自日本的品牌，TE-BD21F 是少數真無線耳機中搭載三單體的，但這副對我來說還滿微妙的。首先是，三單體實力就是擺在那邊，音色飽滿，音場算廣，高音上得來、低音下得去，但！是！我會一直聽到有一個電流聲，在聽比較靜的音樂的時候尤其明顯，but 公司試聽這副耳機，聽得到電流聲的人是一半一半。

但它又非常貼耳，戴起來很舒服，Spinfit耳塞，很懂。我在很吵的咖啡廳戴著有非常良好的物理降噪效果，但是又會聽到電流聲，所以我真的不知道它是好還是不好...雖然很多人說它長的像子彈，但我覺得滿可愛的啊，戴起來有種像機器人的感覺，比較長的機身也有施力點讓你方便去按按鍵。另外，在做通話測試時，我戴著耳機覺得對方的聲音是清楚的，但對方表示說，我的聲音連同環境音一起被降噪了，我需要講話很大聲才能讓對方聽清楚。不過，要是你不常講電話，又聽不到電流聲，為了音質跟配戴舒適，我覺得完全可以買

7000～10000 元

耳機價位已經提升來到7000元以上～現在真無線會賣到7000以上，可能是它有主動降噪功能，另外的可能是知名度比較高的大牌，你以前買過他們家的產品，對他們印象不錯，大廠牌的音色調教，或是App，也可能是你比較熟悉的、喜歡的，同時在機身的品質上也很能放心喔

Sony WF-1000XM3

鼎鼎大名的降噪豆－Sony的WF-1000XM3，用了就能理解為什麼它的討論度這麼高。首先是，搭配App的等化器使用，可以做非常細的微調，調出你喜歡的音色，像它一裝App就會出現的設定，把高音跟Bass都做了強化，聽起來是很不錯的，我可以把Sony的等化器設定歸為最有用第一名，因為有的等化器調了跟沒調一樣。再來呢，它支援主動降噪，而且做得不錯，還可以感應你在行走或是靜止，來調整不同的環境音等級，非常非常實用。缺點就是，機身對我來說稍重，另外在通話上，我覺得加入環境音模式是比較適合通話的。但它自身的實力加上App的輔助，確實是一款很吸引人的耳機

Apple AirPods Pro

再來就是我們公司使用人數可能快超過AirPods用戶的AirPods Pro～除了跟iPhone高度的適配性、高穩定度之外，這次實測最驚人的是它的通話品質，我在捷運上，它把環境音消噪的非常好，讓你可以輕鬆通話，無疑的是通話能力no.1，商務人士的話，我覺得AirPods Pro還是你的首選

然後，它有些小地方，例如一耳放進盒子，變成單耳聆聽，拿出來，感應到你要用兩支耳機了，音樂變回兩耳；光是這樣，就沒幾副耳機可以做到，你可以從一些小細節感受到，蘋果為什麼這麼多人用。但是音質就是一般，聽音樂因為力道比較弱，每首歌都變成抒情版，至少不會刺耳啦，反正我們知道AirPods Pro的主場不在這裡。還有，要是我聽降噪模式太久，會覺得頭不太舒服，希望他以後改版可以調整降噪的強度囉

10000 元以上

最後的價位區間，價格來到了一萬元，這些耳機同樣都出自知名的音響品牌，在我試用之後，覺得這個價位區間的耳機各方面的表現都滿好的，因為有些人可能會買兩副耳機，可能一副聽音樂一副講電話，那你買一副比較貴的，表現均衡的耳機，可以一副用到底，又帶有一點大品牌耳機的炫耀感，我覺得還是很有市場的

Master&Dynamic MW07 Plus

Master&Dynamic 是一個美國的時尚音響品牌，我對 MW07 Plus 的感想就是：我喜歡它！除了價格以外XD。它的音色非常乾淨，但是不會太乾，是討喜的甜甜的聲線，常常一聽就是好幾個小時。耳機外型很時尚、辨識度高，雖然重量不輕，但意外地戴起來不容易累，可能跟它耳翼軟軟的鯊魚鰭設計有關。它是有主動降噪的，雖然在聽音樂的時候我覺得有開沒開差異不大，但在通話時就會顯現出主動降噪的優勢，可以把環境音消到很小聲，讓它擁有不錯的通話品質。小缺點就是，它有時候不會自己連上手機，你要去藍牙那邊自己連，看在它其他方面都很優秀的份上，就自己連一下吧

Sennheiser MOMENTUM True Wireless

當初評MOMENTUM True Wireless，印象深刻的就是它的音質，在真無線中算是很廣的音場，力道很夠的低音，還有會讓人聲好像多了一點鼻音，像是他真的在你耳邊唱歌的那種聲海家獨門調音。其實我覺得M&D MW07 Plus、Nuarl N6 Pro跟Sennheiser這款，他們的音質在伯仲之間，只差在調音的不同，所以這是很見仁見智的啦

除此之外，我覺得它在通話上，對方的聲音可以跟本人聲音非常接近，這點也是很不錯的，不要過於吵雜的環境，通話都是沒問題的，算是幫大家都說它只有音質的這點平反。但因為它已經推出一年了，所以相較現在的耳機來說，它的續航偏短，同時偶爾有耳機進盒子，不會跟手機斷開的問題，還有單耳使用只能用右耳，左耳是不行的。但是它不論是耳機或耳機盒的作工都非常精細，加上講究的音質，過了一年還是很能打，的確是不愧對Sennheiser的招牌的。而且下一代的MOMENTUM True Wireless也出了，到時候再等我們的評測囉！

B&O E8 3.0

最後一副壓軸，就是B&O的E8第三代啦～第一代E8就是我評側的第一款真無線耳機，所以我對它算是滿有感情的啦。如果要我選質感第一名，那第一名就是E8，皮革表面的耳機盒、簡練的機身，看起來就很貴 XD。E8改善了前代一些比較弱的地方，例如提升到藍牙5.0，續航也更長，同時是一副穩定性很高的耳機，幾乎沒遇過什麼連線中斷的狀況；在音質的部分，音色是有彈性、清脆的那種，解析度不錯，低音稍微弱了一點，但聽起來也是很舒服的。通話上，會把環境音做適度的消噪，到達可以正常對話的程度。

至於單耳使用的部分，它跟Sennheiser一樣，只能單獨用右耳，左耳是不行的。雖然破萬的價格不算便宜，但我認為它的表現還是值得肯定的

總結

挑一副耳機，首先就是訂好你能接受的預算在哪，然後找出你重視的耳機的項目。以我個人來說，音質絕對是最重要的，我其實非常少打電話，通話測試都是為了大家才測的，那我就可以選擇音質比較好的機款。那如果你是拿它來講電話，就要去看通話品質，又或者是你想用它運動，它需要有防水功能等等。這樣應該就會更容易找出適合你的耳機囉。不會有完美的耳機，但會有最適合你的耳機，那就選你所愛，愛你所選囉

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》