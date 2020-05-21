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手刀搶購！好市多悄悄上架AirPods Pro 現省超過一千元

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多又悄悄上架AirPods Pro，售價比蘋果官網便宜1,091元，不少網友準備搶購。 圖／翻攝好市多官網
好市多又悄悄上架AirPods Pro，售價比蘋果官網便宜1,091元，不少網友準備搶購。 圖／翻攝好市多官網

蘋果去年推出AirPods Pro無線藍牙耳機，因為主動降噪功能，上市後吸引大量用戶搶購，知名美式賣場好市多先前優惠被搶光後，近日又被網友發現在官網又悄悄上架，重點是價格優惠，比起蘋果官網原售價差了1,091元，不少網友趁著這一波搶購。

「AirPods Pro」從上市後就一直備受到高度關注，但因為價格偏高關係，有許多人選擇觀望而遲遲下不了手，近來被網友發現好市多又悄悄的上架了這款耳機，商品售價6,899元，比起蘋果官網的原售價的7,990元，便宜了1,091元，每個人限購1組，目前好市多官網還有庫存。

好市多2月份開賣Airpods Pro售價6,799元，網友直呼「天啊！這樣其它藍芽降噪耳機有點難活囉～好市多沒標錯價嗎？」、「真的很便宜」。但販售的速度相當快，許多人都來不及買到就售罄，羨慕地表示「早上去中和店已經售完了，請店員查也說北區都沒貨了，原Po真的好幸運！」、也讓不少在官網訂的網友失落不已。

AirPods Pro有主動降噪功能，可以隔絕環境噪音，另外防抗汗水功能，聆聽時間最長可達4.5小時，搭配無限充電盒聆聽時間超過24小時。

AirPods Pro 蘋果

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