印度最大電商業者 提前曝光realme首款電視面貌

realme稍早確認將在5月25日揭曉旗下首款電視產品後，印度最大電商業者Flipkart網站則率先透露此款電視產品細節，其中包含採用聯發科處理器、搭載4組擴音器與人工智慧操作功能，同時也確認電視將採窄邊框形式設計。

至於名稱部分，realme首款電視產品確實會以realme TV為稱，更以Chroma Boost Picture Engine引擎技術提昇色彩表現，最高顯示亮度可達400nits，並且採用聯發科以Arm Cortex-A53 CPU與Mali-470 GPU為設計的處理器運作，另外也搭載4組支援24W功率輸出的擴音器，同時支援Dolby Audio音效。

而電視操作介面部分，除了預期會採用Android TV作業系統，並且預載包含Netflix、AMAzon Prime Video等第三方應用服務，同時還會搭載realme針對電視產品打造的人工智慧助理服務，讓使用者能透過聲控方式操作電視。

此外，相關說明也顯示realme首款電視產品將具備十足耐用特性，包含可對應零下20度環境使用、通過76公分垂直掉落耐摔測試，以及包含遙控器按鍵可達5000次以上按壓使用壽命，以及超過5500次電源開關耐用測試。

不過，Flipkart網站內容並未透露realme首款電視產品具體尺寸規格，但有可能分別推出43吋與55吋機種。

除了準備推出首款電視產品，realme預期也會同步在5月25日於印度舉辦活動上揭曉新款耳機，並且將以realme Buds Air Neo為稱，此外也預計推出更多物聯網領域相關產品，同時也可能揭曉新款手機產品。

realme Buds Air Neo有可能是以先前推出的realme Buds Air為基礎，但是移除無線充電，並且將充電連接埠改為micro USB

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》