聯想螢幕可凹折筆電ThinkPad X1 Fold 如期年中後推出

聯想在今年初CES 2020期間揭曉的螢幕可凹折筆電ThinkPad X1 Fold，將因為微軟延後推出Windows 10X作業系統，改以採用一般Windows 10作業系統設計，預計會在今年中過後以2499美元價格推出。

不過，由於少了Windows 10X對於雙螢幕等使用模式原生支援效果，或許意味聯想將會透過其他方式讓現有Windows 10作業系統可以對應螢幕可凹折的硬體使用體驗，並且讓操作介面能符合螢幕凹折時的上下分隔操作介面。

由於聯想過去也曾推出搭載雙觸控螢幕設計的2 in 1裝置，因此在實際操作體驗應該不會有太大問題，只是對應螢幕可凹折形式的介面切換流暢度表現可能仍會有些影響。

ThinkPad X1 Fold是以Intel提出「Horseshoe Bend」概念設計打造，內建處理器則預期是Intel預計今年下半年準備推出的「Lakefield」，螢幕則採用LG提供的可凹折pOLED面板，除了在一般攤平狀態可當做13.3吋平板，凹折一定角度則可當做筆電使用，同時完整凹折後則可讓體積縮減一半左右。

而使用過程除了可透過虛擬按鍵輸入文字等內容，更可透過實體鍵盤直接放置在螢幕任何一側，即可自動透過藍牙與筆電連接，並且透過鍵盤輸入文字，讓不習慣使用虛擬按鍵的人也能順利操作。

至於中央凹折部分，不意外地還是會有一些凹痕，但是相比尺寸較小的Galaxy Fold，這樣的凹痕其實不算明顯。而筆電完整凹折之後，中間依然會留下一些空隙，但恰好可以放置鍵盤配件。

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