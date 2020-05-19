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realme首款電視產品 確定在5月25日於印度亮相
先前在印度市場揭曉Narzo 10與Narzo 10A之後，realme稍早再度宣布將在5月25日於印度市場揭曉旗下首款電視產品。
realme在很早時候就已經確定會推出電視產品，同時將成為旗下物聯網市場布局重點項目之一。
最早計畫在今年MWC 2020期間對外公布，realme後續因為新型冠壯病毒疫情影響決定延後推出電視產品，並且在稍早時候確認將在5月25日於印度市場正式揭曉產品細節。
目前還無法確定realme首款電視產品規格，但有可能採用43吋或55吋設計，並且將搭載Android TV作業系統，同時預裝包含Netflix、Amazon Prime Video，以及YouTube在內網路影音服務。
除了realme，先前包含小米、紅米、華為、OnePlus在內品牌都已經推出旗下電視產品，似乎意味在智慧型手機產品發展之餘，連網電視也將成為這些品牌主要發展產品項目。
Let’s #LeapToNext on 25th May!— Madhav @Office in action (@MadhavSheth1) May 15, 2020
With products that are Smart, Powerful & Trendy, we are on the path of becoming India’s Most Popular Tech-Lifestyle brand.
See you guys! pic.twitter.com/stXIk9VkfB
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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