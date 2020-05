realme首款電視產品 確定在5月25日於印度亮相

先前在印度市場揭曉Narzo 10與Narzo 10A之後,realme稍早再度宣布將在5月25日於印度市場揭曉旗下首款電視產品。

realme在很早時候就已經確定會推出電視產品,同時將成為旗下物聯網市場布局重點項目之一。

最早計畫在今年MWC 2020期間對外公布,realme後續因為新型冠壯病毒疫情影響決定延後推出電視產品,並且在稍早時候確認將在5月25日於印度市場正式揭曉產品細節。

目前還無法確定realme首款電視產品規格,但有可能採用43吋或55吋設計,並且將搭載Android TV作業系統,同時預裝包含Netflix、Amazon Prime Video,以及YouTube在內網路影音服務。

除了realme,先前包含小米、紅米、華為、OnePlus在內品牌都已經推出旗下電視產品,似乎意味在智慧型手機產品發展之餘,連網電視也將成為這些品牌主要發展產品項目。

Let’s #LeapToNext on 25th May!

With products that are Smart, Powerful & Trendy, we are on the path of becoming India’s Most Popular Tech-Lifestyle brand.

See you guys! pic.twitter.com/stXIk9VkfB