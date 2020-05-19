羅技在台引進專業直播神器StreamCam 可快速串接主流社群平台

羅技宣布在台引進StreamCam直播攝影機，讓使用者能以1080P解析度與60fps規格直播清晰影像，同時可藉由相容Open Broadcaster Software (OBS)、XSplit等直播軟體，進而可快速在Twitch、YouTube和其他平台直播。

StreamCam直播攝影機分別提供經典白與石墨黑兩款配色，本身採USB-C連接，並且提供可站立，或是架設於螢幕上的腳架配件，讓使用者能輕易連接PC等裝置進行直播，同時採用雙全向式麥克風進行收音，。

搭配羅技提供的Logitech Capture軟體，更可使用自動曝光、臉部聚焦取景，以及穩定操作等進階功能，同時也能透過內建電子穩定器讓拍攝畫面減少晃動情況。

除了可以拍攝橫向16:9畫面，攝影機本身也能快速橫轉90度角，藉此能拍攝符合Facebook限時動態，或是Instagram Stories格式影片。另外，羅技也與Open Broadcaster Software (OBS)及XSplit等直播軟體提供最佳化相容，讓使用者能快速串接Twitch、YouTube和其他平台直播，讓使用者能更方便透過StreamCam直播攝影機於主流平台進行直播。

StreamCam直播攝影機將以建議售價新台幣5990元上市，並且從即日起於全台通路提供銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》