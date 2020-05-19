呼應每年同志遊行活動 蘋果首度一次更新兩款彩虹錶帶
目前在watchOS 6.2.5 beta 5確認加入多款彩虹錶面後，蘋果稍早也確認推出兩款Apple Watch彩虹錶帶配件，其中更首度加入以Nike運動錶帶為基礎設計款式。
相比過往僅在一年內推出一款Apple Watch彩虹錶帶配件，蘋果此次首度在一次更新兩款設計，藉此呼應每年選在6月間舉辦的同志遊行活動 (但今年因為新型冠狀病毒疫情影響，導致無法順利舉辦)。
此次推出兩款設計中，其中一款式以運動錶帶為基礎，並且採用此次在watchOS 6.2.5 beta 5加入的彩虹錶面設計風格，藉此讓彩虹延伸至整個錶帶，而另一款則是以Nike運動錶帶為基礎，並且在各個開孔內加入彩虹元素。
兩種彩虹錶帶都會提供40mm與44mm尺寸，同時目前已經在包含台灣在內的Apple Store上架銷售，建議售價均為台幣1600元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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