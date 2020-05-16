AirPods Studio黑科技：不用分左右耳並有佩戴檢測功能

最早曝光美國 Apple 公司正在開發高階頭戴耳罩式耳機的 9to5Mac 網站，今天又分享了有關 AirPods Studio (暫時定名) 的更多專有細節，包括規格和設置。

一般 AirPods 的主要功能之一是耳朵檢測，當您摘下耳機時它會自動暫停歌曲。9to5Mac 了解到，AirPods Studio 將具有類似的功能，但是其工作方式將有所不同。Apple 正在努力代替傳感器來檢測耳朵，而該傳感器可以檢測耳機是戴在頭上還是掛在脖子上。

當耳機戴在頭上時可自動播放音樂，當掛在頸部時候傳感器可以使音樂暫停。另一個傳感器將檢測左右耳的音頻通道，這意味如果耳機左右戴錯了也可以檢測出來，並自動調整音頻通道，佩戴 AirPods Studio 之前可能不需要刻意區分左右耳，進一步簡化佩戴體驗。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》