終於輪到二代AirPods更新！2D15修正2C54藍牙問題
美國 Apple 公司在上週為支援主動式降噪的「AirPods Pro 發布新韌體 2D15」後，今天也將第二代 AirPods 無線耳機韌體由 2C54 (2A364) 更新為 2D15，代號為 Harmonica D。
第二代 AirPods 開始支援嘿 Siri 語音控制，和提供無線充電盒選擇。目前尚不清楚 2D15 韌體更新了那些內容，因為 Apple 沒有為 AirPods 耳機新韌體提供更新說明。
二代 AirPods 用戶可以在打開充電盒後，到 iPhone 上的「設定>一般>關於本機」下面查看自己的 AirPods 目前所使用的韌體版本，是否已自動更新到最新版本。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言