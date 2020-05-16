終於輪到二代AirPods更新！2D15修正2C54藍牙問題

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聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了
美聯社
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美國 Apple 公司在上週為支援主動式降噪的「AirPods Pro 發布新韌體 2D15」後，今天也將第二代 AirPods 無線耳機韌體由 2C54 (2A364) 更新為 2D15，代號為 Harmonica D。

第二代 AirPods 開始支援嘿 Siri 語音控制，和提供無線充電盒選擇。目前尚不清楚 2D15 韌體更新了那些內容，因為 Apple 沒有為 AirPods 耳機新韌體提供更新說明。

二代 AirPods 用戶可以在打開充電盒後，到 iPhone 上的「設定>一般>關於本機」下面查看自己的 AirPods 目前所使用的韌體版本，是否已自動更新到最新版本。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 Siri AirPods 蘋果 iPhone 藍芽

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