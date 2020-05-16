終於輪到二代AirPods更新！2D15修正2C54藍牙問題

知名外媒 The Verge 每年都會評選出他們心目中的理想筆電；他們表示：雖然以現在的技術來說，要把筆電做爛還挺難的，但是在效能、便攜性和舒適性上取得良好的平衡，卻依然不簡單。他們認為優秀的筆電要有出色的鍵盤和觸控板（這是和手機、平板的最大差異所在），漂亮的螢幕、強大的效能、優秀的續航也是重要的考量因素。但畢竟一分錢一分貨，這十台筆電的價格確實大部分都不便宜～他們列出了 10 款筆電如下：

2020-05-15 10:10