蘋果今年更新10.8吋平價iPad？分析師：新款iPad mini明年推出

今年宣布推出兩款加入LiDAR光達模組，並且採用全新巧控鍵盤設計的新款iPad Pro後，蘋果預期還會在今年更新入門款iPad，同時將會把去年從9.7吋升級至10.2吋的螢幕規格，再次放大至10.8吋，同時針對既有iPad mini系列也預期會將螢幕尺寸增加至8.5吋至9吋之間。

另外，依照天風證券分析師郭明錤的看法認為，螢幕尺寸再次增大的新款iPad，以及首次調整螢幕尺寸的iPad mini都會換上蘋果最新處理器，藉此比照iPhone SE系列機種設計思維，讓使用者能以相對親民價格獲得運算效能更高的iPad使用體驗。

而若iPad mini確實如分析看法增大至8.5吋至9吋之間，更意味未來iPad系列將比照新款iPhone藉由窄邊框等形式，讓螢幕可使用面積全面增加，甚至機身尺寸可能不會有太大改變。

至於跟目前iPad Pro系列機種相比的話，顯然還是會以是否支援新款Apple Pencil 2，以及是否搭載更進階功能 (例如搭載LiDAR光達模組、巧控鍵盤配件等)作為主要區隔。

同時，郭明錤更透露先前傳聞將以Apple Glasses名稱，並且預計在2023年推出的蘋果擴增實境眼鏡裝置，預計會以更快速度於2022年登場，同時也認為此款裝置售價可能不算便宜。

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