動耳聽／Shure主動降噪藍牙耳機Aonic 50 對應長時間配戴使用需求

Shure在今年CES 2020對外揭曉的全罩式主動降噪耳機Aonic 50，主打長時間配戴也不會覺得壓迫、沈重，同時對應主動降噪降低環境噪音功能，更可透過調整環境模式，在聆聽音樂同時依然可以聆聽周遭聲音。

Aonic 50是Shure在今年CES 2020期間啟用Aonic品牌名稱，在首波產品中以全罩式主動降噪耳機形式設計，並且加入藍牙5.0連接功能。

框體部分對應左右耳罩可轉折設計，方便使用者不聆聽使用時可直接配掛在頸間，或是方便平攤收納於攜行盒內，但並未像其他品牌加入可額外折合機構，好處是可以提供更穩固的配戴感受，缺點則是無法像Sony等品牌同類型耳機可減少收納佔用空間，因此也讓攜行盒佔用空間相對較大。

▲實際盒裝採大型圓形喜餅造型設計

▲實際攜形盒尺寸大小佔用體積也相當明顯，因此對於一般隨身攜帶使用的話，可能會有點麻煩

▲與Bose採用左右耳兆平攤收納方式相同，但相對收納佔用空間還是很大

▲原廠隨附一調2.5mm連接頭轉3.5mm連接頭線材，以及一組USB-A轉USB-C充電線

不過，Aonic 50本身採用外觀設計相對簡約，不像Shure過往推出的錄音室使用監聽級全罩式耳機，頭帶部分採用軟質後墊，對應足夠支撐與頂部重量感分攤效果，左右耳罩則提供符合人耳配戴聆聽角度，搭配軟質皮革耳罩包覆耳部，在確保足夠密合情況下，讓使用者能聆聽完整聲音輸出。

而在左右耳罩外側則採用簡約的Shure品牌標誌，內部採用50mm釹磁鐵動圈單體，最大可承受聲音輸出功率達100mW，頻率響應範圍為20Hz-22kHz，靈敏度則介於97.5dB，阻抗值則達39歐姆。

▲耳罩外觀採精簡設計

▲頭帶採柔軟材質設計，同時內層深處仍維持採用堅固材質，藉此提供舒適且穩固的配戴感受

▲左右耳罩採用柔軟材質，並且確保厚實的耳朵覆蓋效果

耳罩並未提供可凹折收納機構，僅對應左右翻折

▲左右側同時提供有段位的耳罩高低位置調整機構[/caption]

操作介面則採集中在右側耳罩下緣，並且以實體按鍵提供直覺的操作，其中包含電源開關、音量調節、播放與暫停功能，同時主動降噪模式也能透過推撥開關進行切換，另外也能配合專屬PLAY app進行細節調整。

其中，主動降噪模式可提供完整降噪功能，或是選擇可配合app調整0-10級降噪效果的環境模式，讓使用者能依照需求調整降噪效果，例如可在行進間維持可接收外部環境聲音，避免發生意外。

▲主要操作機制均集中在右側耳罩，並且以實體按鍵提供壓按操作

▲用於接收外部噪音進行降噪的麥克風孔位於耳罩前側

但比較可惜的是，Aonic 50並未提供便利的NFC配對功能，使用者必須透過手動設定藍牙連接，同時也未像其他同類型耳機提供可快速切換聆聽外部聲音操作模式，而在音樂聆聽過程取下耳機時，並不會自動將音樂暫停播放，在使用便利感略微不足。

在使用藍牙5.0的連接規格部分，則是對應穩定的聲音傳輸效果，以及整體耗電較低的使用特性，因此也讓Aonic 50整體電力續航表現較長。至於聲音播放分別對應aptX、aptX HD、aptX LL、SBC、AAC與LDAC，應該採用Qualcomm藍牙耳機設計方案，因此在整體連接與聲音播放能有一定穩定與聲音品質表現。

除藉由藍牙方式連接使用，Aonic 50同樣也提供有線連接使用模式，但對應連接線則是採2.5mm四極連接孔設計，並且可轉換對應3.5mm三極耳機孔連接規格，而隨附連接線僅提供聲音傳輸，未額外加上麥克風線控設計。

配合PLAY app不僅能細部調整耳機環境模式下的降噪層級，另外也能透過EQ選項調整聲音輸出模式，或是使用個人偏好自訂設定，通時操作介面也能串接手機內存放音樂檔案，讓使用者能直接播放聆聽，但是如果本身是以使用串流音樂服務為主的話，此項功能設計就會顯得有些多餘。

▲配合PLAY app可進一步調整環境模式下的降噪效果，以及EQ音場設定，同時也能與連接裝置內的音樂庫連動

至於在整體聆聽感受方面，Aonic 50在人聲表現與聲音細節輸出較為平衡，同時在聲音細節中也不會刻意強調高音些微差異，或是凸顯低頻表現部分，如同耳機本身配戴對應相當好的舒適感，在整體聲音輸出感受也十分柔和，因此即便長時間配戴也不會造成耳部明顯負擔。

降噪表現部分，Aonic 50相比其他品牌並未刻意強調極端的環境聲音消除效果，甚至是以預設提高音量輸出，藉此增加開啟降噪功能時的聆聽效果，但是對於一般吵雜環境配戴聆聽需求已經足夠，即便行走於吵雜的馬路環境也能對應舒適的聆聽效果。

此次推出的Aonic 50，對於Shure全罩耳機產品線而言，不僅將既有監聽等級耳機特色帶至一般消費市場，同時也藉由加入主動降噪與藍牙連接使用特性，讓Aonic 50能進一步切入更龐大的手機聆聽音樂使用需求，並且符合目前多數手機接連取消傳統耳機孔，僅能藉由藍牙等方式連接耳機的使用趨勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》