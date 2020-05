外媒評選10款2020年最佳筆電！蘋果排第二 華碩、Lenovo都上榜

很值得參考一下啊!

知名外媒 The Verge 每年都會評選出他們心目中的理想筆電;他們表示:雖然以現在的技術來說,要把筆電做爛還挺難的,但是在效能、便攜性和舒適性上取得良好的平衡,卻依然不簡單。他們認為優秀的筆電要有出色的鍵盤和觸控板(這是和手機、平板的最大差異所在),漂亮的螢幕、強大的效能、優秀的續航也是重要的考量因素。但畢竟一分錢一分貨,這十台筆電的價格確實大部分都不便宜~他們列出了 10 款筆電如下:

讓 The Verge 直接斷言「The best laptop you can buy」的就是 Dell 家的明星產品 XPS13 啦!它擁有 91.5% 的超高屏占比、可以選擇搭配 1920X1200 解析度的 4K 螢幕(亮度達 500 尼特),Intel 第十代 Ice lake 處理器搭載了 Iris Plus 顯示卡,足夠你遊玩輕量遊戲;1.27 公斤的重量、7 小時的長續航和優秀的鍵盤、觸控板體驗都非常棒。缺點是連接埠只有兩個 Thunderbolt 3、一個 microSD 插槽和 3.5mm 耳機孔

如果是針對 MacOS 生態系的用戶們,The Verge 把第一名給了新版的 MacBook Air。剪刀腳鍵盤的回歸、第十代 Intel Core 處理器、漂亮的 Retina 螢幕、相比前代更平實的價格,都是它拿下好成績的原因;The Verge 建議至少要買到 i5 版本,表示不一定要直上 i7,i5 版就能讓你流暢使用 Chrome、Slack、Zoom、Lightroom 等你常用到的軟體,但 MacBook Air 在工作量超載時,會產生降速、風扇聲很大的問題,在螢幕亮度最高的狀態下,只能使用五小時時間也算有點短。但綜合來說,MacBook Air 仍舊是一台擁有出色設計的筆電

三、ASUS ROG ZEPHYRUS G14(8.5 分)

前兩名分別是針對 Windows 和 Mac 用戶選出的最佳筆電,但不同用戶的需求也不同,最終 The Verge 一共挑出十款他們認為很不錯的筆電,而拿下第三名的就是 ROG 西風之神 G14。它的價格相對其他擁有類似規格的筆電更便宜,Ryzen 9 4900HS 處理器、Nvidia RTX 2060 Max-Q 顯示卡和 120HZ 螢幕,卻只有 1.6 公斤,九小時的續航力也非常驚人。即使你不是電競玩家,也會喜歡這台筆電,它的復古造型、安靜且好打的鍵盤和觸控板都很不錯,唯獨缺少攝像頭,無法進行視訊會議

四、MacBook Pro(16 吋,2019)(8.5 分)

最適合高級用戶使用的最佳 Mac 電腦,無疑就是 16 吋的 MacBook Pro 了。除了價格之外,它似乎沒什麼好挑剔的,安靜且好用的剪刀腳鍵盤,以及非常令人驚豔的音效,它有總共三個揚聲器,其中兩個是低音揚聲器。The Verge 表示,如果你有處理多音軌、多影軌,或是處理大量照片需求的用戶,16 吋 MacBook Pro 會是你的不二之選

五、HP Elite Dragonfly(8.5 分)

如果你是錢包夠深的企業用戶,那麼 HP Elite Dragonfly 會是很好的選擇。HP 的 SureView Reflect 技術可將螢幕著色,會讓人在其他角度無法看清楚你的螢幕,如果不開啟著色,螢幕最高亮度可達 700 尼特。Dragonfly 內建 Tile Tracker,可以讓你利用藍牙、網路找到你遺失的筆電,就算在沒有網路的狀況下,追蹤器也能在一定時間內發揮作用。另外它擁有時尚又實用的二合一造型、出色的鍵盤和長達 11 小時的驚人續航力,如果你是想擁有最好的商務人士,買 Dragonfly 絕對沒錯

六、HP Spectre x360(8 分)

Spectre x360 是想找二合一 Windows 筆電的人的最好選擇。它有最新的 Intel 處理器,重量不到 1.4 公斤,合起來時非常纖薄,卻在縮小體積的狀況下,保留了全尺寸的鍵盤和寬敞的觸控板,它是 Windows 筆電中觸控板數一數二好用的,還提供了指紋和臉部解鎖。小缺點是它的螢幕是 16:9,相比常見的 16:10 可能是個問題,但應該不會有太多人那麼地在意

七、LG Gram 17(8 分)

LG Gram 17 是你可以買到的最好的 17 吋筆電之一。它 1.3 公斤的重量甚至比很多 13 吋筆電都來得更輕,但卻有非常完備的連接埠:Thunderbolt 3、兩個 USB 3.0 Type-A、HDMI、MicroSD 插槽、耳機孔和 Kensington 鎖孔。但它可能不適合放在較小的背包,在通勤時攜帶也沒有小筆電來得方便;如果你有大螢幕需求,那麼 LG Gram 17 會是你很好的選擇

八、Dell XPS15(7.5 分)

如果你是慣用 Windows 的影像工作者,又想偶爾玩玩遊戲,XPS15 最高搭載 Intel Core i9 八核處理器、GTX 1650 顯示卡和 4K OLED 螢幕,可以滿足影響工作者的需求。雖然它不是遊戲筆電,但這樣的規格順跑古墓奇兵、巫師 3 等遊戲都綽綽有餘。但如果是一般用戶,建議最高選到 i7 和 1080P 螢幕版本即可

九、微軟 Surface Laptop 3 13 吋(7.5 分)

Surface Laptop 可說是微軟 Surface 產品線中最中規中矩的產品,但也是最多人的選擇。它的重量僅有 1.3 公斤,效能足夠處理 Photoshop 和 Lightroom,鍵盤和觸控板都很出色;但最大的問題就是只有一個 Type-C(還不支援 Thunderbolt 3)、一個 Type-A 的連接埠。但整體來說,它還是一台可以滿足全方位需求的優秀筆電

十、Lenovo Yoga C740(7.5 分)

如果你想買價格平實的二合一產品,Lenovo Yoga C740 不到 800 美元的價格就能提供給你堅固可靠的設備。它的機身堅固、性能足夠,擁有不錯的散熱效果(可以擁有更長的電池壽命)和出色的揚聲器,可說是這十台筆電中 CP 值最高的一款。學生族、上班族購買都很適合

(新聞來源:The Verge)

《原文刊登於合作媒體電獺少女,聯合新聞網獲授權轉載。》