外媒評選10款2020年最佳筆電！蘋果排第二 華碩、Lenovo都上榜

很值得參考一下啊！

知名外媒 The Verge 每年都會評選出他們心目中的理想筆電；他們表示：雖然以現在的技術來說，要把筆電做爛還挺難的，但是在效能、便攜性和舒適性上取得良好的平衡，卻依然不簡單。他們認為優秀的筆電要有出色的鍵盤和觸控板（這是和手機、平板的最大差異所在），漂亮的螢幕、強大的效能、優秀的續航也是重要的考量因素。但畢竟一分錢一分貨，這十台筆電的價格確實大部分都不便宜～他們列出了 10 款筆電如下：

讓 The Verge 直接斷言「The best laptop you can buy」的就是 Dell 家的明星產品 XPS13 啦！它擁有 91.5% 的超高屏占比、可以選擇搭配 1920X1200 解析度的 4K 螢幕（亮度達 500 尼特），Intel 第十代 Ice lake 處理器搭載了 Iris Plus 顯示卡，足夠你遊玩輕量遊戲；1.27 公斤的重量、7 小時的長續航和優秀的鍵盤、觸控板體驗都非常棒。缺點是連接埠只有兩個 Thunderbolt 3、一個 microSD 插槽和 3.5mm 耳機孔

如果是針對 MacOS 生態系的用戶們，The Verge 把第一名給了新版的 MacBook Air。剪刀腳鍵盤的回歸、第十代 Intel Core 處理器、漂亮的 Retina 螢幕、相比前代更平實的價格，都是它拿下好成績的原因；The Verge 建議至少要買到 i5 版本，表示不一定要直上 i7，i5 版就能讓你流暢使用 Chrome、Slack、Zoom、Lightroom 等你常用到的軟體，但 MacBook Air 在工作量超載時，會產生降速、風扇聲很大的問題，在螢幕亮度最高的狀態下，只能使用五小時時間也算有點短。但綜合來說，MacBook Air 仍舊是一台擁有出色設計的筆電

三、ASUS ROG ZEPHYRUS G14（8.5 分）

前兩名分別是針對 Windows 和 Mac 用戶選出的最佳筆電，但不同用戶的需求也不同，最終 The Verge 一共挑出十款他們認為很不錯的筆電，而拿下第三名的就是 ROG 西風之神 G14。它的價格相對其他擁有類似規格的筆電更便宜，Ryzen 9 4900HS 處理器、Nvidia RTX 2060 Max-Q 顯示卡和 120HZ 螢幕，卻只有 1.6 公斤，九小時的續航力也非常驚人。即使你不是電競玩家，也會喜歡這台筆電，它的復古造型、安靜且好打的鍵盤和觸控板都很不錯，唯獨缺少攝像頭，無法進行視訊會議

四、MacBook Pro（16 吋，2019）（8.5 分）

最適合高級用戶使用的最佳 Mac 電腦，無疑就是 16 吋的 MacBook Pro 了。除了價格之外，它似乎沒什麼好挑剔的，安靜且好用的剪刀腳鍵盤，以及非常令人驚豔的音效，它有總共三個揚聲器，其中兩個是低音揚聲器。The Verge 表示，如果你有處理多音軌、多影軌，或是處理大量照片需求的用戶，16 吋 MacBook Pro 會是你的不二之選

五、HP Elite Dragonfly（8.5 分）

如果你是錢包夠深的企業用戶，那麼 HP Elite Dragonfly 會是很好的選擇。HP 的 SureView Reflect 技術可將螢幕著色，會讓人在其他角度無法看清楚你的螢幕，如果不開啟著色，螢幕最高亮度可達 700 尼特。Dragonfly 內建 Tile Tracker，可以讓你利用藍牙、網路找到你遺失的筆電，就算在沒有網路的狀況下，追蹤器也能在一定時間內發揮作用。另外它擁有時尚又實用的二合一造型、出色的鍵盤和長達 11 小時的驚人續航力，如果你是想擁有最好的商務人士，買 Dragonfly 絕對沒錯

六、HP Spectre x360（8 分）

Spectre x360 是想找二合一 Windows 筆電的人的最好選擇。它有最新的 Intel 處理器，重量不到 1.4 公斤，合起來時非常纖薄，卻在縮小體積的狀況下，保留了全尺寸的鍵盤和寬敞的觸控板，它是 Windows 筆電中觸控板數一數二好用的，還提供了指紋和臉部解鎖。小缺點是它的螢幕是 16：9，相比常見的 16：10 可能是個問題，但應該不會有太多人那麼地在意

七、LG Gram 17（8 分）

LG Gram 17 是你可以買到的最好的 17 吋筆電之一。它 1.3 公斤的重量甚至比很多 13 吋筆電都來得更輕，但卻有非常完備的連接埠：Thunderbolt 3、兩個 USB 3.0 Type-A、HDMI、MicroSD 插槽、耳機孔和 Kensington 鎖孔。但它可能不適合放在較小的背包，在通勤時攜帶也沒有小筆電來得方便；如果你有大螢幕需求，那麼 LG Gram 17 會是你很好的選擇

八、Dell XPS15（7.5 分）

如果你是慣用 Windows 的影像工作者，又想偶爾玩玩遊戲，XPS15 最高搭載 Intel Core i9 八核處理器、GTX 1650 顯示卡和 4K OLED 螢幕，可以滿足影響工作者的需求。雖然它不是遊戲筆電，但這樣的規格順跑古墓奇兵、巫師 3 等遊戲都綽綽有餘。但如果是一般用戶，建議最高選到 i7 和 1080P 螢幕版本即可

九、微軟 Surface Laptop 3 13 吋（7.5 分）

Surface Laptop 可說是微軟 Surface 產品線中最中規中矩的產品，但也是最多人的選擇。它的重量僅有 1.3 公斤，效能足夠處理 Photoshop 和 Lightroom，鍵盤和觸控板都很出色；但最大的問題就是只有一個 Type-C（還不支援 Thunderbolt 3）、一個 Type-A 的連接埠。但整體來說，它還是一台可以滿足全方位需求的優秀筆電

十、Lenovo Yoga C740（7.5 分）

如果你想買價格平實的二合一產品，Lenovo Yoga C740 不到 800 美元的價格就能提供給你堅固可靠的設備。它的機身堅固、性能足夠，擁有不錯的散熱效果（可以擁有更長的電池壽命）和出色的揚聲器，可說是這十台筆電中 CP 值最高的一款。學生族、上班族購買都很適合

（新聞來源：The Verge）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》