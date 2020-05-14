再次強調運算性價比 AMD希望以Radeon Pro VII降低專業創作價格門檻

先前推出多張強調性價比的專業繪圖卡之後，AMD稍早再次宣布推出名為Radeon Pro VII的繪圖卡產品，同樣鎖定追求性價比，並且滿足更多設計創作、居家辦公與高解析度影音內容剪輯，以及更多高效能運算使用需求。

以配置來看，Radeon Pro VII設定在1899美元建議售價，相比競爭對手NVIDIA的Quadro RTX 5000目前市場零售價格為2299美元，以及Quadro GV100市場零售價格仍要8999美元，顯然更容易入手。

即便藉由Infinity Fabric Link串接兩張繪圖卡，整體價格依然遠低於Quadro GV100市場零售價格，實際對應HBM2記憶體容量也同樣可達32GB，但Radeon Pro VII更可藉由PCIe 4.0介面對應更高數據傳輸效率，同時可在FP64雙精度運算模式下可發揮13.1TFLOPs效能 (單張約可對應6.5TFLOPs效能表現)，記憶體傳輸頻寬更可達每秒1TB表現，甚至本身更支援6組mini DP 1.4連接埠輸出，藉此對應多螢幕拼接輸出效果。

依照Radeon Pro VII的整體設計，將能讓創作者以更符合預算形式建置可順利執行各類專業繪圖、8K影像編輯與播放，另外也能對應虛擬實境在內3D物件設計，並且與市場多數專業軟體相容。

甚至，Radeon Pro VII額外提供最佳化應用表現，同時也讓繪圖卡實際運作耗電與發熱表現可以更妥善控制，進而讓創作者能更容易用於內容設計，無需額外擔心是否會有過度耗電，甚至可能產生高熱等問題。

同時，藉由本身配置16GB HBM2記憶體與6組mini DP 1.4連接埠輸出，將可讓Radeon Pro VII對應更多元的繪圖顯示運算與輸出使用需求，另外配合AMD Ryzen Threadripper處理器，更可發揮更大「CPU+GPU」協同運算表現。

除此之外，Radeon Pro VII同樣也能對應HPC超算應用模式，其中更可配合記憶體自動錯誤校正與GPU內建安全設計，讓整體運算表現可以更加穩定、正確，同時在運算精度表進一步獲得提昇。

而藉由性價比設計、更低耗電與低發熱表現，並且配合可串接延展運算效能在內特性，AMD不僅讓Radeon Pro VII可發揮更多元運算應用，同時也包含更容易建置，以及可在諸多專業設計應用軟體發揮更高效能，藉此爭取更多需要佈署使用彈性，同時建置預算有限的使用需求。

配合此次推出Radeon Pro VII繪圖卡，AMD也宣布釋出新版Radeon ProRender軟體更新，藉此加快整體渲染運算速度，並且相容SideFX Houdini、Unreal Engine開發工具，另外也能加速Autodesk Maya與Blender繪圖渲染效率。

AMD預計從今年6月中透過各個線上、實體通路銷售Radeon Pro VII繪圖卡，而搭載Radeon Pro VII繪圖卡的工作站則預計在今年下半年由各個OEM合作夥伴陸續推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》