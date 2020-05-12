Surface Pro X終於登台 微軟攜手Quaclomm打造常時連網裝置

雖然Surface Pro X並非微軟第一款採用Arm架構與常時連網設計的Windows作業系統裝置，不過卻是微軟第一款結合Surface裝置2 in 1使用體驗，以及完整Windows 10作業系統操作體驗的常時連網裝置。在去年宣布上市消息之後，目前終於進入台灣市場銷售。

售價部分，微軟確定將在台灣地區以新台幣36088元起跳價格銷售Surface Pro X。此外，包含日前公布的小尺寸機種Surface Go 2、換上新版處理器設計的Surface Book 3，以及包含Surface Headphones 2、Surface Earbuds、Surface Dock 2在內配件也準備在未來幾個月內陸續於美國以外市場推出。

而此次在台推出的Surface Pro X，基本上建立在既有Surface Pro系列機種設計，分別採用13吋機身設計，並且採用極窄邊框設計，重量更僅有762公克，整體使用模式與Surface Pro 7相同，支援以Surface Pen手寫輸入，同時能以鍵盤、滑鼠與螢幕觸控方式操作，並且能以2 in 1形式對應平板或筆電使用體驗。

而全新設計的鍵盤保護蓋，則可將扁平設計的Surface Pen隱藏在鍵盤保護蓋上折處，除了能輕易收納手寫筆，更可透過無線充電方式補充手寫筆電力。

至於處理器則採用微軟與Qualcomm合作客製化設計的SQ1處理器，形式上以Qualcomm Snapdragon 8cx為基礎，藉由Arm架構發揮手機般的長時間電池續航表現，並且對應充足的運算效能，同時也能藉由微軟與Qualcomm合作，讓此款處理器能在Windows 10作業系統環境順利運作，並且可相容、模擬各類原本僅能在x86硬體架構運作內容。

除了可透過SIM卡對應4G LTE上網，Surface Pro X更可依照需求透過背面安裝槽更換、擴充儲存容量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》