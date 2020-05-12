無死角又快速順暢的WiFi來了！NETGEAR推出WiFi 6 Mesh延伸路由系統Orbi RBK852

NETGEAR 推出 WiFi 6 Mesh 延伸路由系統 Orbi RBK852，它支援最新 WiFi 6 (802.11ax) 無線網路標準協定，無線傳輸頻寬比 WiFi 5 提升 40%，可適用 iPhone 11 系列、Samsung Galaxy S20 系列、第 10 代 IntelCore 處理器系列筆電等裝置。再加上 WiFi Mesh 無線網狀網路功能，讓 WiFi 覆蓋範圍增加 50%，並具有連網順暢、提供多設備連接等優勢，徹底消除 WiFi 死角。

圖片及資料來源：Netgear

NETGEAR WiFi 6 Mesh 延伸路由系統 Orbi RBK852 由主機路由器及衛星子機組成，純白鏡面機身搭配銀色邊框，外型簡單而時尚，無論擺在家中哪個位置都不會突兀。

Orbi RBK852 機身內建 2.2GHz 四核心處理器、 512MB Flash、1GB RAM 和 8 組高性能內置天線，支援 MU-MIMO 功能，可同時對多個無線設備高速傳輸。

加上支援最新的 WiFi 6（802.11ax） 技術，以及 AX6000 三頻段同步發射 WiFi (2400 + 2400 + 1200 Mbps)，具備 12 個 WiFi 6 串流 ，不僅下載 4K / 8K UHD 高畫質影片時間大幅縮短，而且即使連接多達 100 個無線裝置連接 WiFi 也不用擔心會塞車、網路跑很慢。

如果搭配上支援 WiFi 6 的手機、筆電或智慧家庭裝置，更可以發揮 Orbi RBK852 的效能，明顯地感受到 WiFi 6 的穩定性及傳輸速度升級。

另外，Orbi RBK852 支援 Mesh 無線網狀網路功能，藉由路由器與衛星子機互相串接支援，在室內空間佈下 Wi-Fi 天羅地網，隨時自動切換最佳訊號源，確保穩定的無線信號，無論是住在透天厝或大坪數使用都不需要擔心 WiFi 死角，而且只要單一 WiFi 名稱 (SSID) 就能連線，非常簡單方便。

NETGEAR WiFi 6 Mesh 延伸路由系統 Orbi RBK852 硬體規格：

路由器：

2.2GHz 四核心中央處理器

1G RAM 記憶體

512MB NAND Flash 快閃記憶體

8 組高性能內置天線

4 個 10/100/1000 Mbps Gigabit 乙太網路連接埠

1 個 1G/2.5Gbps Multi-Gigabit Ethernet WAN 連接埠

衛星子機：

2.2GHz 四核心中央處理器

8 組高性能內置天線

4 個 10/100/1000 Mbps Gigabit 乙太網路連接埠

NETGEAR Orbi AX6000 三頻 WiFi 6 Mesh 延伸路由系統 (RBK852) 特色：

支援 WiFi 6 規格，適用 iPhone 11、Samsung Galaxy S10 等、Intel WiFi 6 系列筆電的無線傳輸，相容 802.11a/b/g/n/ac。

AX6000 三頻段同步發射WiFi (2400 + 2400 + 1200 Mbps)

具備 12 個WiFi 6串流，可同時傳輸多台設備

支援上行/下行 OFDMA 技術，可提高設備連接數量與傳輸效能

支援 MU-MIMO 功能，可同時對多個無線設備高速傳輸

Mesh 技術可自動切換最佳訊號源，WiFi無縫覆蓋

支援上行/下行 OFDMA & 上行 MU-MIMO

單一 WiFi 名稱 (SSID)，跨樓層移動也不用手動切換 WiFi

支援 WPA/WPA2-PSK 加密協定

圖片及資料來源：Netgear

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》