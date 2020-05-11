Intel與Tile深度合作 未來將使更多筆電可以透過app追蹤實際位置

繼HP年初揭曉的新款Elite Dragonfly筆電整合Tile功能，Intel稍早更進一步與Tile共同聲明將進行深度合作，讓更多基於Intel處理器的筆電裝置能整合Tile追蹤功能，讓使用者能配合其常時連網特性，透過app追蹤不慎遺失的筆電可能所在位置。

Tile所提供標籤 (Tag)裝置，本身是藉由藍牙方式與裝置進行連接，讓使用者能透過app追蹤與Tile配對裝置所在位置，藉此讓使用者能確認裝置可能遺失位置，例如將Tile標籤與鑰匙綁定，一旦不慎遺失鑰匙的話，就能透過最後連線位置確認鑰匙是否仍在遺落位置。

而此次宣布與Intel合作，預期Tile希望能進一步擴大本身標籤應用範圍，而非僅只是協助使用者追蹤手機、錢包、鑰匙等小型物品，甚至可以更方便追蹤使用者較貴重的筆電。

整合Tile標籤功能的筆電裝置，預期會在今年下半年推出，同時即便筆電處於休眠狀態，依然可讓Tile標籤正常運作，並且可透過筆電常時連網設計持續發送位置訊號，或是讓使用者透過最後連線位置尋找筆電。

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