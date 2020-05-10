傳Facebook計畫打造 配戴重量更輕盈的Oculus虛擬實境頭戴裝置

彭博新聞取得消息指稱，Facebook旗下Oculus VR將計畫推出配戴重量更輕盈、視覺解析度更高，同時配置全新控制器的Oculus虛擬實境頭戴裝置。

目前還無法確認此款裝置具體細節，但預期將使重量減少約10-15%，藉此讓使用者能有更舒適的配戴體驗。而相比競爭對手HTC開始在旗下VIVE Cosmos系列搭載更高視覺解析度規格設計，預期Oculus VR也會讓接下來預計推行產品同樣可對應更高視覺解析度表現。

至於新款控制器部分，目前同樣也沒有進一步消息，但預期會對應更細膩的手部操作，讓使用者能在虛擬實境對應更真實互動體驗。

若沒意外的話，新款Oculus虛擬實境頭戴裝置應該會在下半年內問世，但是受到新型冠狀病毒疫情影響，或許也可能讓此項裝置延後至明年推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》