傳蘋果擴增實境眼鏡將以Apple Glasses為稱 與一般眼鏡沒有太大差異

先前已經有不少關於蘋果擴增實境眼鏡設備的傳聞，而稍早由曾經透露不少蘋果產品消息的Jon Prosser表示，蘋果此項擴增實境眼鏡設備將會同時整合毫米波與6GHz以下頻段的5G連網技術，意味將會採用Qualcomm旗下標榜更完整的5G連網功能，同時外觀設計將與一般眼鏡沒有兩樣。

依照Jon Prosser取得消息，蘋果擴增實境眼鏡裝置確實需要搭配iPhone使用，但主要是像Apple Watch在設定過程需要iPhone進行操作，在實際使用過程則可維持獨立運作，甚至可藉由內建連網功能使用更多應用服務，另外也能選擇與Apple Watch搭配，藉此連接使用者個人身體相關數據。

而在外觀部分，則如同先前傳聞像是一般眼鏡，同時所見內容僅會由使用者雙眼觀看，其他人將無法透過反射等方式窺見眼鏡內側顯示畫面。

同時相比Google早期時候推出的Google Glasses，蘋果此項擴增實境眼鏡裝置或許將以Apple Glasses形式命名，但有可能同時對應消費市場與商業應用需求，不像Google Glasses目前依然僅針對商業應用持續發展。

目前蘋果並未透露任何有關擴增實境眼鏡相關消息，但近年來確實持續強化ARKit相關應用，因此也令人猜測是為了旗下擴增實境眼鏡裝置作準備。至於實際發表時程，或許將會在接下來的WWDC 2020期間公布，或是有能選在2021年貨2022年間揭曉。

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