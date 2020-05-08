動手玩／結合完整Windows 10作業系統應用的Surface Laptop 3

微軟在去年10月更新的Surface Laptop 3之後，後續也在台宣布上市，而搭配近期換上全新介面設計的Windows 10，筆者再實際感受這款結合完整Windows 10作業系統應用的筆電裝置。

從接連推出Surface與Surface Pro系列，以及定位更高效能，同時維持2 in 1使用形式的Surface Book，後續更推出以AiO形式打造的Surface Studio，以及在2017年正式推出以傳統筆電形式設計的Surface Laptop，微軟終於讓Surface系列機種能覆蓋市場絕大部分使用需求，藉此示範Windows 10作業系統如何對應多數硬體使用情境。

而今年正式在台灣市場推出的Surface Laptop 3，除了換上Intel第10代Core i U系列低電壓筆電處理器，更首度針對消費版加入AMD Ryzen處理器規格選項 (商務版則全數採用Intel處理器規格)，甚至第一次新增尺寸更大的15吋螢幕版本，並且比照Surface Pro 7同樣首次加入可對應高瓦數充電的USB-C連接埠。

▲微軟至今為止推出的Surface系列機種，而此次推出的Surface Laptop 3更首次新增15吋機種

▲Surface Laptop 3

▲上蓋同樣維持低調簡約設計

▲側面依然維持微軟特規設計的Surface Connect連接埠，透過磁吸方式固定充電纜線

▲左側提供一組標準USB-A，以及此次新增加的USB-C連接埠，並且維持提供3.5mm耳機孔設計，其中USB-C連接埠同時支援高功率充電功能，但並未整合Intel Thunderbolt 3規格設計則較為可惜

▲實際厚度並不明顯，同時後方梯形設計恰好能讓筆電放在桌面時呈現合適的操作角度，同時也能容納USB-A連接埠放置高度

▲筆電上蓋可對應相當大上掀角度，藉此對應不同使用視角

▲螢幕採用3:2顯示比例，對於工作使用相對能提供較充足的上下可視範圍

USB-C連接埠未整合Thunderbolt 3略為可惜

不過，此次加入的USB-C連接埠並未同步整合Intel Thunderbolt 3功能，因此並未支援外接顯示卡，或是對應顯示輸出使用模式，相比其他可直接連接螢幕輸出，甚至藉由外接顯示卡增加圖像運算效能的筆電有些不足，但在結合完整Windows 10作業系統完整功能，以及相容軟體、硬體與服務生態支援之下，Surface Laptop 3依然有相當好的使用體驗。

至於此次在鍵盤面除了維持提供使用Alcantara人造麂皮設計，更新增直接以鋁合金材質表面外露設計版本，實際使用感受或許因人而異，雖然相比Alcantara人造麂皮設計少了一點設計質感，但相對變得容易清潔。另外，微軟更將Surface Laptop 3的觸控板面積增大，讓使用者能更方便使用手指完成各類操作。

鍵盤部分則是維持採用剪刀腳按鍵設計，同時可配合筆電底座原本就採用微幅斜角設計，讓使用者能以更舒適角度操作按鍵功能，同時也能藉由剪刀腳按鍵設計對應舒適且輕快的敲打手感。

▲Surface Laptop 3增加直接以金屬框體呈現款式，雖然少了一些溫暖質感，但相對能減少Alcantara皮革容易被沾染汙漬、難以清理的麻煩，同時也能讓筆電外觀更為俐落

▲使用面積放大的觸控板設計，搭配巧克力鍵盤與偌大的兩側扶手空間，都讓Surface Laptop 3方便操作使用

另外，微軟依然在Surface Laptop 3保留專用充電器連接埠，以及維持提供一組標準USB-A連接埠設計，螢幕則採用13.5吋、2256 x 1504解析度與PixelSense面板技術設計，顯示比例則採用較方便工作使用的3:2規格設計，而筆電內部也搭載TPM安全晶片確保資料加密，同時也能藉由Windows Hello技術設置安全登入選項，確保存放在筆電內的個資內容安全。

配合微軟針對Surface系列機種打造的Dock配件，更可讓Surface Laptop 3對應更完整的連接埠擴充功能，另外再搭配使用Surface Arc Mouse、Surface Keyboard，並且透過Dock內建Mini DisplayPort連接埠外接顯示螢幕，即可讓Surface Laptop 3在定點使用位置也能當做一般桌機使用，外出時則可直接攜帶Surface Laptop 3就好。

▲專用充電器同樣額外在變壓器上增加一組USB-A連接埠，讓使用者能以此幫其他裝置充電，或是與筆電端連接使用

▲可配合Surface Laptop 3在內裝置使用的Surface Dock配件，本身必須搭配額外變壓器使用，因此佔用體積並不算小，但是能提供RJ-45網路線孔、3.5mm耳機孔、兩組mini DisplayPort顯示輸出、前後四組USB-A連接埠擴充使用功能

▲左邊為Surface Dock採用的Surface Connect連接頭設計，與右側的Surface Connect連接頭在連接針腳數量有差異，原因是為了對應各個連接埠資料傳輸使用需求

▲透過Surface Dock配件擴充Surface系列裝置連接埠數量

▲兩組USB-A連接埠位於配件後方

首度增加15吋，消費版增加AMD處理器選項、商務版加入更大記憶體容量

而此次新增推出的15吋版本，則是同樣採用3:2顯示比例的PixelSense面板打造，但解析度提升為2496 x 1664，相比13.5吋版本採用處理器全數為Intel第10代Core i5-1035G7或Core i7-1065G7，並且搭配Iris Plus Graphics整合式顯示卡，消費版15吋規格則全數採用AMD處理器，區分Ryzen 5 3580U或Ryzen 7 3780U處理器規格，前者搭載針對微軟客製化設計的Radeon Vega 9獨立顯示卡，後者則搭載同樣針對微軟客製化設計的Radeon RX Vega 11顯示卡。

由於消費版採用新款處理器，並且新增螢幕尺寸更大的15吋版本，以及採用AMD處理器與Radeon獨立顯示卡選項，因此也讓過往被認為效能不會有太好表現Surface Laptop，可以對應運算效能需求較重的影片剪輯，或是遊戲遊玩體驗。

針對商務使用需求部分，則是提供規格有些不同的商務版Surface Laptop 3，13.5吋與15吋版本均採用Intel第10代Core處理器 (同樣區分Core i5-1035G7或Core i7-1065G7規格)，並且採用硬體規格設計的TPM 2.0安全晶片，與消費版僅以韌體形式設計不同，另外更在15吋機種提供最高可選擇32GB記憶體容量選項。而作業系統也採用Windows 10專業版，並非像消費版僅採用Windows 10家用版。

完整的Windows 10使用體驗

由於是由微軟自行打造，因此Surface Laptop 3自然也完整相容Windows 10使用體驗，包含可藉由Windows Hello機制透過人臉識別直接將筆電解鎖登入，判斷使用者沒有在筆電前端就會自動上鎖，而本身支援的Windows Ink功能，更能讓使用者配合Surface Pen手寫筆，搭配OneNote、Microsoft 365服務功能進行各類手寫筆記，甚至也能直接在Surface Laptop 3觸控螢幕上直接塗鴉，或是針對需求進行數位簽名使用。

另外，除了螢幕本身支援手指觸控操作，Surface Laptop 3同樣也相容Windows 10觸控手勢操作，例如三指點按觸控板往上滑動即可顯示所有執行視窗，三指點按觸控板往下則可快速顯示桌面，而三指點按觸控板左右滑動則可在開啟視窗之間快速切換，其他也包含透過四指點按觸控板即可開啟控制中心，以及透過四指點按觸控板左右滑動切換虛擬桌面等手勢指令。

至於在作業系統內建功能部分，目前Windows 10也幾乎已經能滿足絕大部分使用者基本使用需求，雖然更進階的Microsoft 365服務必須透過付費訂閱使用，但透過親民訂閱方案更能讓使用者獲得更多便利Office文件編輯、透過OneDrive同步儲存功能，同時目前在Microsoft Store上架的應用服務，或是市面上已經推行的應用軟體基本上也能完成使用者編輯文件、觀看影音內容等需求。

而其他方面，則更包含目前絕大部分的PC遊戲都能相容Windows 10作業系統執行運作，因此目前在最大遊戲服務平台Steam統計數據顯示，目前最多人用於遊玩遊戲的作業系統還是Windows PC。

針對商務端應用需求也不馬虎

雖說Surface Laptop一開始是針對學生使用需求為主打造，但後續也加入對應商務應用需求，例如先前提到Surface Laptop 3針對商務需求打造版本，不僅加入以硬體規格設計的TPM 2.0安全晶片，在15吋版本更額外提供32GB記憶體容量選項，讓使用者能更流暢執行需要更多記憶體緩存的影像剪輯，或是大量數據分析運算內容。

相比Windows 10家用版，微軟在專業版額外加入BitLocker裝置加密，以及Windows資訊保護功能，不僅確保使用者個人資料安全，同時也能確保企業資料不會有外洩風險。其他差異則包含商務用更新內容，以及包含與雲端架構整合、更進階存取權限及網域組態等使用差異。

另外，配合Surface Pen手寫筆，除了方便透過手寫筆上的按鍵快速啟動白板功能進行筆記，同時也能快速操作剪取、繪圖，或是開啟自黏便箋功能，而使用者也能透過按鍵自訂蒯速啟用個人常用應用程式。

而包含OneNote、Office，以及To-Do等應用服務，目前也都與Surface Pen手寫筆對應的Windows Ink功能相容，讓使用者能透過手寫筆筆觸實現更細膩的操作，例如精準裁剪、繪圖，或是針對需要簽署的文件進行簽名，藉此滿足多數企業常見操作需求。

另外，搭配以藍牙連接使用的Surface Arc Mouse，本身不僅能以符合人體工學的鼠身躬度設計維持長時間操作舒適感，壓平後更能方便將滑鼠收納在筆電包，或是直接放進口袋隨身攜帶。

Surface Arc Mouse游標操作好幫手：

▲配合藍牙連接使用的Surface Arc Mouse，自然也會成為Surface Laptop 3的操作好朋友

▲Surface Arc Mouse同樣採微軟人體工學設計，因此躬度符合絕大多數手掌持握使用需求

▲本身透過兩組4號電池電力運作

▲滑鼠壓平後，還可以直接放進口袋隨身攜帶

Surface Pen手寫塗鴉好幫手：

▲Surface Pen手寫筆可以藉由Windows Ink功能，在微軟白板功能、OneNote，或是網頁等內容上書寫、塗鴉

▲要應用在PDF等文件簽署姓名也不成問題

▲透過手寫筆背面按鈕進行「擦拭」，即可將寫錯內容消除

▲Surface Laptop 3同樣可對應Surface Pen手寫筆細膩筆觸操作

▲透過Surface Pen手寫筆進行簽名、塗鴉等操作，相比Surface Arc Mouse滑鼠裝置操作模式，在Surface Laptop 3的手寫筆書寫模式更能作為精細操作輔助用途

小結

微軟從一開始以2 in 1形式打造的Surface Pro，到後來逐漸衍生出不同形式的Surface系列機種，雖然後來回歸一般筆電使用需求，進而打造Surface Laptop系列，但確實也因為了解使用者真正在筆電使用過程會重視哪些細節，並且讓Windows 10作業系統能更符合實際使用需求。

而此次也終於因應市場需求增加USB-C連接埠設計，未能進一步整合Intel Thunderbolt 3連接埠設計則確實較為可惜，但確實也增加不少共用充電設備、較新裝置連接時的便利性。

至於整體上的使用體驗來看，Surface Laptop 3確實還是比較符合習慣傳統筆電設計的使用者，尤其習慣較完整按鍵敲擊操作的使用模式的話，確實能在Surface Laptop 3找到較合適的歸屬感。

同時，搭配手寫、觸控等操作模式，以及更高軟硬體相容表現的Windows 10作業系統使用體驗，更是Surface Laptop 3強項所在。

▲搭配Surface Pen手寫筆與Surface Arc Mouse，讓Surface Laptop 3可以發揮更高使用效率

不過，雖然Surface Laptop 3同樣支援手寫塗鴉功能，但整體使用模式還是比較像是作為輔助為主，例如臨時需要註記、簽名，或是隨手塗鴉，不像Surface Pro系列能直接當做平板，並且以手繪板方式自然書寫、繪畫，或許可能要期待下一款Surface Laptop系列能將可180度平攤螢幕設計元素加入。

▲與蘋果MacBook Air比較，你會想選哪一台當做主力機？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》