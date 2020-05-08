快訊

聯發科旗下晨星併購曜鵬爆內線 翔發董座30萬交保

109會考衝刺／這4單元最常考 難題藏在三角形裡

動手玩／結合完整Windows 10作業系統應用的Surface Laptop 3

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Surface Laptop 3
▲Surface Laptop 3

微軟在去年10月更新的Surface Laptop 3之後，後續也在台宣布上市，而搭配近期換上全新介面設計的Windows 10，筆者再實際感受這款結合完整Windows 10作業系統應用的筆電裝置。

從接連推出Surface與Surface Pro系列，以及定位更高效能，同時維持2 in 1使用形式的Surface Book，後續更推出以AiO形式打造的Surface Studio，以及在2017年正式推出以傳統筆電形式設計的Surface Laptop，微軟終於讓Surface系列機種能覆蓋市場絕大部分使用需求，藉此示範Windows 10作業系統如何對應多數硬體使用情境。

而今年正式在台灣市場推出的Surface Laptop 3，除了換上Intel第10代Core i U系列低電壓筆電處理器，更首度針對消費版加入AMD Ryzen處理器規格選項 (商務版則全數採用Intel處理器規格)，甚至第一次新增尺寸更大的15吋螢幕版本，並且比照Surface Pro 7同樣首次加入可對應高瓦數充電的USB-C連接埠。

▲微軟至今為止推出的Surface系列機種，而此次推出的Surface Laptop 3更首次新增15吋機種
▲微軟至今為止推出的Surface系列機種，而此次推出的Surface Laptop 3更首次新增15吋機種

▲Surface Laptop 3
▲Surface Laptop 3

▲上蓋同樣維持低調簡約設計
▲上蓋同樣維持低調簡約設計

▲側面依然維持微軟特規設計的Surface Connect連接埠，透過磁吸方式固定充電纜線
▲側面依然維持微軟特規設計的Surface Connect連接埠，透過磁吸方式固定充電纜線

▲左側提供一組標準USB-A，以及此次新增加的USB-C連接埠，並且維持提供3.5mm耳機孔設計，其中USB-C連接埠同時支援高功率充電功能，但並未整合Intel Thunderbolt 3規格設計則較為可惜
▲左側提供一組標準USB-A，以及此次新增加的USB-C連接埠，並且維持提供3.5mm耳機孔設計，其中USB-C連接埠同時支援高功率充電功能，但並未整合Intel Thunderbolt 3規格設計則較為可惜

▲實際厚度並不明顯，同時後方梯形設計恰好能讓筆電放在桌面時呈現合適的操作角度，同時也能容納USB-A連接埠放置高度
▲實際厚度並不明顯，同時後方梯形設計恰好能讓筆電放在桌面時呈現合適的操作角度，同時也能容納USB-A連接埠放置高度

▲筆電上蓋可對應相當大上掀角度，藉此對應不同使用視角
▲筆電上蓋可對應相當大上掀角度，藉此對應不同使用視角

▲螢幕採用3:2顯示比例，對於工作使用相對能提供較充足的上下可視範圍
▲螢幕採用3:2顯示比例，對於工作使用相對能提供較充足的上下可視範圍

USB-C連接埠未整合Thunderbolt 3略為可惜

不過，此次加入的USB-C連接埠並未同步整合Intel Thunderbolt 3功能，因此並未支援外接顯示卡，或是對應顯示輸出使用模式，相比其他可直接連接螢幕輸出，甚至藉由外接顯示卡增加圖像運算效能的筆電有些不足，但在結合完整Windows 10作業系統完整功能，以及相容軟體、硬體與服務生態支援之下，Surface Laptop 3依然有相當好的使用體驗。

至於此次在鍵盤面除了維持提供使用Alcantara人造麂皮設計，更新增直接以鋁合金材質表面外露設計版本，實際使用感受或許因人而異，雖然相比Alcantara人造麂皮設計少了一點設計質感，但相對變得容易清潔。另外，微軟更將Surface Laptop 3的觸控板面積增大，讓使用者能更方便使用手指完成各類操作。

鍵盤部分則是維持採用剪刀腳按鍵設計，同時可配合筆電底座原本就採用微幅斜角設計，讓使用者能以更舒適角度操作按鍵功能，同時也能藉由剪刀腳按鍵設計對應舒適且輕快的敲打手感。

▲Surface Laptop 3增加直接以金屬框體呈現款式，雖然少了一些溫暖質感，但相對能減少Alcantara皮革容易被沾染汙漬、難以清理的麻煩，同時也能讓筆電外觀更為俐落
▲Surface Laptop 3增加直接以金屬框體呈現款式，雖然少了一些溫暖質感，但相對能減少Alcantara皮革容易被沾染汙漬、難以清理的麻煩，同時也能讓筆電外觀更為俐落

▲使用面積放大的觸控板設計，搭配巧克力鍵盤與偌大的兩側扶手空間，都讓Surface Laptop 3方便操作使用
▲使用面積放大的觸控板設計，搭配巧克力鍵盤與偌大的兩側扶手空間，都讓Surface Laptop 3方便操作使用

另外，微軟依然在Surface Laptop 3保留專用充電器連接埠，以及維持提供一組標準USB-A連接埠設計，螢幕則採用13.5吋、2256 x 1504解析度與PixelSense面板技術設計，顯示比例則採用較方便工作使用的3:2規格設計，而筆電內部也搭載TPM安全晶片確保資料加密，同時也能藉由Windows Hello技術設置安全登入選項，確保存放在筆電內的個資內容安全。

配合微軟針對Surface系列機種打造的Dock配件，更可讓Surface Laptop 3對應更完整的連接埠擴充功能，另外再搭配使用Surface Arc Mouse、Surface Keyboard，並且透過Dock內建Mini DisplayPort連接埠外接顯示螢幕，即可讓Surface Laptop 3在定點使用位置也能當做一般桌機使用，外出時則可直接攜帶Surface Laptop 3就好。

▲專用充電器同樣額外在變壓器上增加一組USB-A連接埠，讓使用者能以此幫其他裝置充電，或是與筆電端連接使用
▲專用充電器同樣額外在變壓器上增加一組USB-A連接埠，讓使用者能以此幫其他裝置充電，或是與筆電端連接使用

▲可配合Surface Laptop 3在內裝置使用的Surface Dock配件，本身必須搭配額外變壓器使用，因此佔用體積並不算小，但是能提供RJ-45網路線孔、3.5mm耳機孔、兩組mini DisplayPort顯示輸出、前後四組USB-A連接埠擴充使用功能
▲可配合Surface Laptop 3在內裝置使用的Surface Dock配件，本身必須搭配額外變壓器使用，因此佔用體積並不算小，但是能提供RJ-45網路線孔、3.5mm耳機孔、兩組mini DisplayPort顯示輸出、前後四組USB-A連接埠擴充使用功能

▲左邊為Surface Dock採用的Surface Connect連接頭設計，與右側的Surface Connect連接頭在連接針腳數量有差異，原因是為了對應各個連接埠資料傳輸使用需求
▲左邊為Surface Dock採用的Surface Connect連接頭設計，與右側的Surface Connect連接頭在連接針腳數量有差異，原因是為了對應各個連接埠資料傳輸使用需求

▲透過Surface Dock配件擴充Surface系列裝置連接埠數量
▲透過Surface Dock配件擴充Surface系列裝置連接埠數量

▲兩組USB-A連接埠位於配件後方
▲兩組USB-A連接埠位於配件後方

首度增加15吋，消費版增加AMD處理器選項、商務版加入更大記憶體容量

而此次新增推出的15吋版本，則是同樣採用3:2顯示比例的PixelSense面板打造，但解析度提升為2496 x 1664，相比13.5吋版本採用處理器全數為Intel第10代Core i5-1035G7或Core i7-1065G7，並且搭配Iris Plus Graphics整合式顯示卡，消費版15吋規格則全數採用AMD處理器，區分Ryzen 5 3580U或Ryzen 7 3780U處理器規格，前者搭載針對微軟客製化設計的Radeon Vega 9獨立顯示卡，後者則搭載同樣針對微軟客製化設計的Radeon RX Vega 11顯示卡。

由於消費版採用新款處理器，並且新增螢幕尺寸更大的15吋版本，以及採用AMD處理器與Radeon獨立顯示卡選項，因此也讓過往被認為效能不會有太好表現Surface Laptop，可以對應運算效能需求較重的影片剪輯，或是遊戲遊玩體驗。

針對商務使用需求部分，則是提供規格有些不同的商務版Surface Laptop 3，13.5吋與15吋版本均採用Intel第10代Core處理器 (同樣區分Core i5-1035G7或Core i7-1065G7規格)，並且採用硬體規格設計的TPM 2.0安全晶片，與消費版僅以韌體形式設計不同，另外更在15吋機種提供最高可選擇32GB記憶體容量選項。而作業系統也採用Windows 10專業版，並非像消費版僅採用Windows 10家用版。

完整的Windows 10使用體驗

由於是由微軟自行打造，因此Surface Laptop 3自然也完整相容Windows 10使用體驗，包含可藉由Windows Hello機制透過人臉識別直接將筆電解鎖登入，判斷使用者沒有在筆電前端就會自動上鎖，而本身支援的Windows Ink功能，更能讓使用者配合Surface Pen手寫筆，搭配OneNote、Microsoft 365服務功能進行各類手寫筆記，甚至也能直接在Surface Laptop 3觸控螢幕上直接塗鴉，或是針對需求進行數位簽名使用。

另外，除了螢幕本身支援手指觸控操作，Surface Laptop 3同樣也相容Windows 10觸控手勢操作，例如三指點按觸控板往上滑動即可顯示所有執行視窗，三指點按觸控板往下則可快速顯示桌面，而三指點按觸控板左右滑動則可在開啟視窗之間快速切換，其他也包含透過四指點按觸控板即可開啟控制中心，以及透過四指點按觸控板左右滑動切換虛擬桌面等手勢指令。

至於在作業系統內建功能部分，目前Windows 10也幾乎已經能滿足絕大部分使用者基本使用需求，雖然更進階的Microsoft 365服務必須透過付費訂閱使用，但透過親民訂閱方案更能讓使用者獲得更多便利Office文件編輯、透過OneDrive同步儲存功能，同時目前在Microsoft Store上架的應用服務，或是市面上已經推行的應用軟體基本上也能完成使用者編輯文件、觀看影音內容等需求。

而其他方面，則更包含目前絕大部分的PC遊戲都能相容Windows 10作業系統執行運作，因此目前在最大遊戲服務平台Steam統計數據顯示，目前最多人用於遊玩遊戲的作業系統還是Windows PC。

針對商務端應用需求也不馬虎

雖說Surface Laptop一開始是針對學生使用需求為主打造，但後續也加入對應商務應用需求，例如先前提到Surface Laptop 3針對商務需求打造版本，不僅加入以硬體規格設計的TPM 2.0安全晶片，在15吋版本更額外提供32GB記憶體容量選項，讓使用者能更流暢執行需要更多記憶體緩存的影像剪輯，或是大量數據分析運算內容。

相比Windows 10家用版，微軟在專業版額外加入BitLocker裝置加密，以及Windows資訊保護功能，不僅確保使用者個人資料安全，同時也能確保企業資料不會有外洩風險。其他差異則包含商務用更新內容，以及包含與雲端架構整合、更進階存取權限及網域組態等使用差異。

另外，配合Surface Pen手寫筆，除了方便透過手寫筆上的按鍵快速啟動白板功能進行筆記，同時也能快速操作剪取、繪圖，或是開啟自黏便箋功能，而使用者也能透過按鍵自訂蒯速啟用個人常用應用程式。

而包含OneNote、Office，以及To-Do等應用服務，目前也都與Surface Pen手寫筆對應的Windows Ink功能相容，讓使用者能透過手寫筆筆觸實現更細膩的操作，例如精準裁剪、繪圖，或是針對需要簽署的文件進行簽名，藉此滿足多數企業常見操作需求。

另外，搭配以藍牙連接使用的Surface Arc Mouse，本身不僅能以符合人體工學的鼠身躬度設計維持長時間操作舒適感，壓平後更能方便將滑鼠收納在筆電包，或是直接放進口袋隨身攜帶。

Surface Arc Mouse游標操作好幫手：

▲配合藍牙連接使用的Surface Arc Mouse，自然也會成為Surface Laptop 3的操作好朋友
▲配合藍牙連接使用的Surface Arc Mouse，自然也會成為Surface Laptop 3的操作好朋友

▲Surface Arc Mouse同樣採微軟人體工學設計，因此躬度符合絕大多數手掌持握使用需求
▲Surface Arc Mouse同樣採微軟人體工學設計，因此躬度符合絕大多數手掌持握使用需求

▲本身透過兩組4號電池電力運作
▲本身透過兩組4號電池電力運作

▲滑鼠壓平後，還可以直接放進口袋隨身攜帶
▲滑鼠壓平後，還可以直接放進口袋隨身攜帶

Surface Pen手寫塗鴉好幫手：

▲Surface Pen手寫筆可以藉由Windows Ink功能，在微軟白板功能、OneNote，或是網頁等內容上書寫、塗鴉
▲Surface Pen手寫筆可以藉由Windows Ink功能，在微軟白板功能、OneNote，或是網頁等內容上書寫、塗鴉

▲要應用在PDF等文件簽署姓名也不成問題
▲要應用在PDF等文件簽署姓名也不成問題

▲透過手寫筆背面按鈕進行「擦拭」，即可將寫錯內容消除
▲透過手寫筆背面按鈕進行「擦拭」，即可將寫錯內容消除

▲Surface Laptop 3同樣可對應Surface Pen手寫筆細膩筆觸操作
▲Surface Laptop 3同樣可對應Surface Pen手寫筆細膩筆觸操作

▲透過Surface Pen手寫筆進行簽名、塗鴉等操作，相比Surface Arc Mouse滑鼠裝置操作模式，在Surface Laptop 3的手寫筆書寫模式更能作為精細操作輔助用途
▲透過Surface Pen手寫筆進行簽名、塗鴉等操作，相比Surface Arc Mouse滑鼠裝置操作模式，在Surface Laptop 3的手寫筆書寫模式更能作為精細操作輔助用途

小結

微軟從一開始以2 in 1形式打造的Surface Pro，到後來逐漸衍生出不同形式的Surface系列機種，雖然後來回歸一般筆電使用需求，進而打造Surface Laptop系列，但確實也因為了解使用者真正在筆電使用過程會重視哪些細節，並且讓Windows 10作業系統能更符合實際使用需求。

而此次也終於因應市場需求增加USB-C連接埠設計，未能進一步整合Intel Thunderbolt 3連接埠設計則確實較為可惜，但確實也增加不少共用充電設備、較新裝置連接時的便利性。

至於整體上的使用體驗來看，Surface Laptop 3確實還是比較符合習慣傳統筆電設計的使用者，尤其習慣較完整按鍵敲擊操作的使用模式的話，確實能在Surface Laptop 3找到較合適的歸屬感。

同時，搭配手寫、觸控等操作模式，以及更高軟硬體相容表現的Windows 10作業系統使用體驗，更是Surface Laptop 3強項所在。

▲搭配Surface Pen手寫筆與Surface Arc Mouse，讓Surface Laptop 3可以發揮更高使用效率
▲搭配Surface Pen手寫筆與Surface Arc Mouse，讓Surface Laptop 3可以發揮更高使用效率

不過，雖然Surface Laptop 3同樣支援手寫塗鴉功能，但整體使用模式還是比較像是作為輔助為主，例如臨時需要註記、簽名，或是隨手塗鴉，不像Surface Pro系列能直接當做平板，並且以手繪板方式自然書寫、繪畫，或許可能要期待下一款Surface Laptop系列能將可180度平攤螢幕設計元素加入。

▲與蘋果MacBook Air比較，你會想選哪一台當做主力機？
▲與蘋果MacBook Air比較，你會想選哪一台當做主力機？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Surface 手寫筆 平板 螢幕 Windows 10

延伸閱讀

微軟更新Surface Headphones 2全罩式耳機 Surface Earbuds開放銷售

價格不變！微軟升級Surface Go 2螢幕、處理器等規格

Surface Book 3定位效能筆電 最高可升級NVIDIA Quadro RTX 3000繪圖卡

微軟將以每月更新形式 揭曉更多Xbox Series X相關消息

相關新聞

動手玩／結合完整Windows 10作業系統應用的Surface Laptop 3

微軟在去年10月更新的Surface Laptop 3之後，後續也在台宣布上市，而搭配近期換上全新介面設計的Windows 10，筆者再實際感受這款結合完整Windows 10作業系統應用的筆電裝置。

Ducky再次對外擴展合作 攜手HyperX打造限量機械式鍵盤

去年與Razer合作，打造採用Razer綠軸設計的Ducky One 2 x Razer聯名款機械式鍵盤後，Ducky稍早也宣布與Kingston旗下電競品牌HyperX合作，推出採用HyperX旗下紅軸設計的HyperX x Ducky One 2 Mini聯名款機械式鍵盤。

AMD針對商用市場打造Ryzen Pro 4000系列處理器 與微軟深度合作安全防護

從今年CES 2020正式揭曉採用對應筆電品使用的Ryzen 4000系列APU產品，並且在後續追加更多處理器產品後，此次也終於宣布更新針對商用市場打造的Ryzen Pro 4000系列處理器，更進一步加強本身在安全防護機構設計，同時也與HP、聯想旗下針對筆電產品安全機制在相容性進行合作，並且與微軟Windows 10作業系統安全功能整合，標榜能比競爭對手採用商用設計提供更高安全層級表現。

「Out of Box讓夢遠傳」微電影總點閱數近5萬！新片5月8日上線

遠傳電信自去年底陸續推出多部台灣年輕人追夢、推動社會創新的「Out of Box讓夢遠傳」系列微電影，傳遞年輕人跳脫框架...

微軟更新Surface Headphones 2全罩式耳機 Surface Earbuds開放銷售

在此次對外揭曉內容中，微軟也宣布推出新一代Surface Headphones 2全罩式耳機，另外也正式推出去年揭曉的Surface Earbuds，並且同步推出多款配件產品，包含對應Surface系列裝置使用的外接擴充埠Surface Dock 2，以及方便隨身攜帶使用的USB-C Travel Hub，更針對辦公作業需求提供Ergonomic Desktop、Bluetooth Desktop兩款鍵盤配件。

價格不變！微軟升級Surface Go 2螢幕、處理器等規格

在先前有不少傳聞後，微軟終於對外公布新一代Surface Go 2，並且確認採用螢幕尺寸更大的10.5吋規格，另外也增加Intel Core m等級處理器，而建議售價也確定維持從399美元起跳。

Surface Book 3定位效能筆電 最高可升級NVIDIA Quadro RTX 3000繪圖卡

跟進Surface Go 2更新，微軟也如預期同步揭曉新一代Surface Book 3。

可用紫外線消毒殺菌 LG真無線耳機Tone Free在台更名上市

LG去年推出可透過紫外線殺菌，讓使用者能安心配戴的真無線耳機Tone+ Free，稍早在台灣地區則是以Tone Free名稱公布上市消息。

YouTuber開箱iPad Pro巧控鍵盤 手感佳但超乎想像地重

貴森森但又很吸引人的 iPad Pro 新一代巧控鍵盤，懸浮的設計、剪刀腳鍵盤加上觸控板，讓人很好奇它的表現究竟是如何。台灣已經開放購買巧控鍵盤，但目前是尚未出貨的。國外 YouTuber MrExitStrategy 就搶先開箱了巧控鍵盤，並稍微講解了一下它使用上的優缺點，如果想買的人可以參考看看囉！

曾挨轟蘋果史上最爛產品！蝶式鍵盤終於飛走了 回顧蝶式鍵盤的愛恨情仇史

隨著昨日發表的 13 吋 MacBook Pro ，蘋果歷史上最具爭議的硬體設計之一的蝶式鍵盤也做個了結了！

DC、AC電風扇差在哪？如何使用循環扇才正確？電風扇省錢解熱秘笈

夏天最耗電的電器產品，通常是可以帶來陣陣涼風的「冷氣機」，或者是幫助家中對流循環的「電風扇」；這些「冷房家電」若是長時間開啟，通常會為家庭帶來可觀的電費。

微軟證實：延後推出雙螢幕筆電Surface Neo

微軟延後推出原定在年底購物旺季上市的折疊式雙螢幕筆電Surface Neo，原因是現在將聚焦於讓新Windows 10X...

熱門新聞

今早iPhone、iPad使用App瘋狂閃退？ 災情原因曝光

LINE推出「LINE社群」 5月13日起試營運

動物森友會歐美玩家討論雜草 Facebook官方誤當大麻交易

離開地球拍片！湯姆・克魯斯攜手NASA拍攝首部太空電影

在《動物森友會》穿LV、參加銀行徵才？想進虛擬遊戲搶曝光，小心3地雷

「LINE社群」新功能將推出 可設管理員、最多5千人群聊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。