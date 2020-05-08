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AMD針對商用市場打造Ryzen Pro 4000系列處理器 與微軟深度合作安全防護

聯合新聞網 / 楊又肇

從今年CES 2020正式揭曉採用對應筆電品使用的Ryzen 4000系列APU產品，並且在後續追加更多處理器產品後，此次也終於宣布更新針對商用市場打造的Ryzen Pro 4000系列處理器，更進一步加強本身在安全防護機構設計，同時也與HP、聯想旗下針對筆電產品安全機制在相容性進行合作，並且與微軟Windows 10作業系統安全功能整合，標榜能比競爭對手採用商用設計提供更高安全層級表現。

此次更新三款處理器，分別是Ryzen 7 Pro 4750U、Ryzen 5 Pro 4650U與Ryzen 3 Pro 4450U，延續先前推出的Ryzen 7 Pro 3700U、Ryzen 5 Pro 3500U與Ryzen 3 Pro 3300U。

其中，熱設計功耗均維持在15W，但核心數量最高增加一倍，快取記憶體也增加高達一倍，而運作時脈更全數提昇，在單核運算表現最高約提昇29%。多核運算表現最高則可達132%，而顯示效能也提昇高達13%。

處理器本身依然基於台積電7nm製程設計的Zen 2架構打造，更透過製程技術縮減，同時配合IPC在內設計精進，藉此讓新款處理器在每瓦效能表現可以更高。而藉由新款處理器特性，更能讓筆電縮短進入低耗電待機狀態所需時間，同時也能讓裝置更快從待機狀態恢復最高效能運作模式，另外也能發揮更好電力分配效果。

依照AMD說明，藉由更低耗電等設計，此次採用Ryzen Pro 4000系列處理器的商用筆電將能對應最高可達20小時以上的待機使用時間，同時也能更輕薄與低耗電特性，支援可達20小時以上的電力使用時間。

而在鎖定商用市場發展下，AMD更與HP、聯想合作，預計將推出多款採用Ryzen Pro 4000系列處理器的商用筆電機種，甚至更進一步讓處理器相容支援HP、聯想旗下針對筆電產品安全機制，並且與微軟Windows 10作業系統安全功能有更高度相容，藉此確保商用電腦安全性與可靠度，同時也能讓筆電維持輕薄與長時間使用設計。

AMD強調，此次提出AMD Pro Security將能透過多層防護方式確保個人筆電內的隱私內容不會外洩，同時也能透過AMD Pro Manageability功能方便企業內部IT人員在既有架構下佈署、管理，或是透過映像檔恢復裝置系統。

另外，AMD也提供長達18個月的處理器軟體相容運作，以及長達2年的商用穩定性表現保證，同時更強調處理器針對現代化應用架構設計，可抵禦絕大部分惡意攻擊，同時也能針對記憶體進行加密，藉此確保筆電裝置被偷的話，內部資料依然可確保安全，更可結合Windows 10作業系統提供更安全穩定使用效果。

聯想推出的ThinkPad T14 Gen 1、ThinkPad T14s Gen 1、ThinkPad X13 Gen 1、ThinkPad L14 Gen 1與ThinkPad L15 Gen 1都會採用Ryzen Pro 4000系列處理器，而HP即將推出的ProBook x360 435 G7、ProBook 445 G7與ProBook 455 G7則會採用Ryzen 4000系列處理器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AMD 處理器

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