AMD針對商用市場打造Ryzen Pro 4000系列處理器 與微軟深度合作安全防護

從今年CES 2020正式揭曉採用對應筆電品使用的Ryzen 4000系列APU產品，並且在後續追加更多處理器產品後，此次也終於宣布更新針對商用市場打造的Ryzen Pro 4000系列處理器，更進一步加強本身在安全防護機構設計，同時也與HP、聯想旗下針對筆電產品安全機制在相容性進行合作，並且與微軟Windows 10作業系統安全功能整合，標榜能比競爭對手採用商用設計提供更高安全層級表現。

此次更新三款處理器，分別是Ryzen 7 Pro 4750U、Ryzen 5 Pro 4650U與Ryzen 3 Pro 4450U，延續先前推出的Ryzen 7 Pro 3700U、Ryzen 5 Pro 3500U與Ryzen 3 Pro 3300U。

其中，熱設計功耗均維持在15W，但核心數量最高增加一倍，快取記憶體也增加高達一倍，而運作時脈更全數提昇，在單核運算表現最高約提昇29%。多核運算表現最高則可達132%，而顯示效能也提昇高達13%。

處理器本身依然基於台積電7nm製程設計的Zen 2架構打造，更透過製程技術縮減，同時配合IPC在內設計精進，藉此讓新款處理器在每瓦效能表現可以更高。而藉由新款處理器特性，更能讓筆電縮短進入低耗電待機狀態所需時間，同時也能讓裝置更快從待機狀態恢復最高效能運作模式，另外也能發揮更好電力分配效果。

依照AMD說明，藉由更低耗電等設計，此次採用Ryzen Pro 4000系列處理器的商用筆電將能對應最高可達20小時以上的待機使用時間，同時也能更輕薄與低耗電特性，支援可達20小時以上的電力使用時間。

而在鎖定商用市場發展下，AMD更與HP、聯想合作，預計將推出多款採用Ryzen Pro 4000系列處理器的商用筆電機種，甚至更進一步讓處理器相容支援HP、聯想旗下針對筆電產品安全機制，並且與微軟Windows 10作業系統安全功能有更高度相容，藉此確保商用電腦安全性與可靠度，同時也能讓筆電維持輕薄與長時間使用設計。

AMD強調，此次提出AMD Pro Security將能透過多層防護方式確保個人筆電內的隱私內容不會外洩，同時也能透過AMD Pro Manageability功能方便企業內部IT人員在既有架構下佈署、管理，或是透過映像檔恢復裝置系統。

另外，AMD也提供長達18個月的處理器軟體相容運作，以及長達2年的商用穩定性表現保證，同時更強調處理器針對現代化應用架構設計，可抵禦絕大部分惡意攻擊，同時也能針對記憶體進行加密，藉此確保筆電裝置被偷的話，內部資料依然可確保安全，更可結合Windows 10作業系統提供更安全穩定使用效果。

聯想推出的ThinkPad T14 Gen 1、ThinkPad T14s Gen 1、ThinkPad X13 Gen 1、ThinkPad L14 Gen 1與ThinkPad L15 Gen 1都會採用Ryzen Pro 4000系列處理器，而HP即將推出的ProBook x360 435 G7、ProBook 445 G7與ProBook 455 G7則會採用Ryzen 4000系列處理器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》