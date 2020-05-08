Ducky再次對外擴展合作 攜手HyperX打造限量機械式鍵盤

去年與Razer合作，打造採用Razer綠軸設計的Ducky One 2 x Razer聯名款機械式鍵盤後，Ducky稍早也宣布與Kingston旗下電競品牌HyperX合作，推出採用HyperX旗下紅軸設計的HyperX x Ducky One 2 Mini聯名款機械式鍵盤。

此把鍵盤採用HyperX可承受8000萬次敲擊的紅軸，並且以Ducky旗下60%形式設計的One 2 Mini鍵盤為基礎，同時也使用二色成形PBT鍵帽確保耐用性，而60%形式鍵盤也符合使用者方便操作，同時不佔據桌面空間的特性。

而HyperX x Ducky One 2 Mini機械式鍵盤預計以全球限量3700把形式銷售，預計在5月13日透過原價屋獨家銷售，建議售價為新台幣2790元，並且將額外針對台灣消費者加贈一組Ducky原廠中文鍵帽。

除了Razer，Ducky此次更與HyperX品牌合作，預期將會持續藉由合作擴展其機械式鍵盤產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》