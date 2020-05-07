可用紫外線消毒殺菌 LG真無線耳機Tone Free在台更名上市

LG去年推出可透過紫外線殺菌，讓使用者能安心配戴的真無線耳機Tone+ Free，稍早在台灣地區則是以Tone Free名稱公布上市消息。

不過，除了使用名稱上的差異，LG此款真無線耳機實際上並沒有太大差異，同樣與Meridian品牌合作聲音技術，並且透過LG旗下UVnano殺菌技術，藉由充電盒內建紫外線燈為耳機自動殺菌，確保耳機衛生安全，本身也支援IPX4等級防水。

以目前公布數據來看，Tone Free單次電池使用續航時間可達6小時，配合收納攜行盒充電5分鐘就能充入約1小時的使用時間電量，最長可讓耳機使用時間延長至21小時。

而耳機本身則是以藍牙5.0技術連接，可對應快速配對、搭配後自動配戴偵測，或是識別取下後自動暫停播放音樂，本身也支援喚醒Google Assistant數位助理服務，另外也能藉由觸控耳機詢問相關資訊、管理每日行程與音樂聆聽功能。

建議售價方面，LG Tone Free將以新台幣5490元銷售，並且將由全台神腦門市獨家販售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》