Surface Book 3定位效能筆電 最高可升級NVIDIA Quadro RTX 3000繪圖卡

跟進Surface Go 2更新，微軟也如預期同步揭曉新一代Surface Book 3。

相比Surface Go 2，微軟在Surface Book 3的外型幾乎沒有變動，依然維持螢幕可拆離、以不同形式使用的設計，同時螢幕尺寸也區分13.5吋與15吋兩種規格，並且支援螢幕觸控與Surface Pen手寫功能。

不過，處理器規格則是跟進換上Intel第10代Core i5-1035G7，或是Core i7-1065G7處理器，前者將採用Iris Plus等級整合顯示卡，後者則採用NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q設計。在15吋規格版本則是採用Core i7-1065G7處理器，並且搭配GeForce GTX 1660Ti獨立顯示卡，並且能選擇升級採用Quadro RTX 3000專業繪圖卡。

13.5吋版本的記憶體則從8GB容量起跳，最高可選擇32GB容量規格，而15吋版本則是預設採用16GB容量記憶體，同樣可以升級至32GB容量規格。

微軟預計從5月21日開放銷售Surface Book 3，13.5吋版本建議售價預計從1600美元起跳，15吋版本則預計從2300美元起跳，同時在Surface系列機種定位，Surface Book 3依然會鎖定在效能較高的高階筆電產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》