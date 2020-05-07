價格不變！微軟升級Surface Go 2螢幕、處理器等規格

在先前有不少傳聞後，微軟終於對外公布新一代Surface Go 2，並且確認採用螢幕尺寸更大的10.5吋規格，另外也增加Intel Core m等級處理器，而建議售價也確定維持從399美元起跳。

雖然螢幕相比前一代機種增加0.5吋，但是基於窄邊框設計，使得機身實際尺寸並未改變，Surface Go 2整體重量依然維持在0.54公斤左右，厚度也維持在8.3mm，螢幕顯示比例依然維持3:2設計。而處理器除了同樣提供Intel Pentium Gold 4425Y等級規格，此次也確定增加提供Core m3-8100Y等級處理器，另外也提供支援LTE-A連網規格選項。

由於機身尺寸規格與先前機種相同，因此原本銷售的Type Cover鍵盤保護蓋依然能共用，而微軟此次更額外提供採用Alcantara合成麂皮材質設計版本，建議售價則是129美元，而原本鍵盤保護蓋則維持採99美元價格設定。

Surface Go 2將以建議售價399美元起跳價格銷售，記憶體則從4GB容量起跳，最高可選擇8GB容量，而儲存元件則提供64GB eMMC規格，或是128GB SSD規格，至於LTE-A連網功能則僅在Core m3處理器規格版本才會提供，Pentium處理器等級僅提供Wi-Fi連接規格。

微軟預計從5月12日起率先開放美國市場銷售Surface Go 2，其餘地區上市消息則還無法確認。

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