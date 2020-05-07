微軟更新Surface Headphones 2全罩式耳機 Surface Earbuds開放銷售

在此次對外揭曉內容中，微軟也宣布推出新一代Surface Headphones 2全罩式耳機，另外也正式推出去年揭曉的Surface Earbuds，並且同步推出多款配件產品，包含對應Surface系列裝置使用的外接擴充埠Surface Dock 2，以及方便隨身攜帶使用的USB-C Travel Hub，更針對辦公作業需求提供Ergonomic Desktop、Bluetooth Desktop兩款鍵盤配件。

新一代Surface Headphones 2全罩式耳機與先前版本沒有太大外觀上的改變，但是加入13級的環境降噪功能調整，並且標榜可維持20小時使用時間，以及更好的主動降噪效果。而在配戴使用部分則是加入可讓兩側耳罩能以180度攤平放置，方便使用者不聆聽音樂時可暫時配掛在頸間。顏色部分，除了原本提供的經典白金配色，更額外提供黑色款式。

至於建議售價則是維持249美元設定，預計從美國時間5月12日開放銷售。

另外，去年推出的真無線藍牙耳機Surface Earbuds，微軟此次也同步確認上市資訊，預計以199美元價格銷售，同樣會在美國時間5月12日開放銷售。

與其他真無線藍牙耳機一樣，Surface Earbuds同樣提供至少三種耳塞尺寸提供更換，單組耳機的電量對應續航時間約可達8小時，搭配充電攜行盒使用的話，則可對應長達24小時續航時間，耳塞部分則採用貼近耳型設計，避免耳機在使用者配戴過程掉落。

Surface Earbuds同樣支援快速配對，並且支援不同裝置連接使用，甚至針對Spotify加入可透過在外側表面滑動、觸控控制音樂播放功能，另外也支援Microsoft Teams服務，並且支援Office 365、超過60國語言翻譯等功能。

此次同步推出配件，則包含可對應Surface系列裝置使用的外接擴充埠Surface Dock 2，以及方便隨身攜帶使用的USB-C Travel Hub，更針對辦公作業需求提供Ergonomic Desktop、Bluetooth Desktop兩款鍵盤配件。

其中，Surface Dock 2同樣可對應Surface系列裝置專用連接埠，本身主要提供更方便的連接擴充功能，而USB-C Travel Hub則對應輕便的USB-C連接埠擴充功能，前者建議售價為260美元，而後者建議售價則是100美元，預計都會在5月下旬於特定市場提供銷售。

而這次同步推出的Ergonomic Desktop、Bluetooth Desktop兩款鍵盤配件，建議售價分別是90美元與60美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》