YouTuber開箱iPad Pro巧控鍵盤 手感佳但超乎想像地重

看到重量有稍稍退火…

貴森森但又很吸引人的 iPad Pro 新一代巧控鍵盤，懸浮的設計、剪刀腳鍵盤加上觸控板，讓人很好奇它的表現究竟是如何。台灣已經開放購買巧控鍵盤，但目前是尚未出貨的。國外 YouTuber MrExitStrategy 就搶先開箱了巧控鍵盤，並稍微講解了一下它使用上的優缺點，如果想買的人可以參考看看囉！

巧控鍵盤機身上有一個淺淺的蘋果 logo，他感受到的第一個感想就是：iPad Pro 加上鍵盤的重量並不輕。根據實際測量，12.9 吋的 iPad Pro 加上鍵盤大概是 1.3kg（也就是鍵盤比 iPad Pro 還重），比 MacBook Air 還要更重。另外 11 吋的 iPad Pro 加鍵盤則是接近 1.1kg。巧控鍵盤上的 Type-C 孔僅能用於充電，不能做另外的使用

巧控鍵盤最多只能打開 80 度左右，接著再旋轉第二段的轉軸，iPad Pro 的螢幕才會亮起。觸控板是四個角都可以按壓下去的。再來，剪刀腳設計的鍵盤手感非常不錯，雖然鍵程不長，但使用體驗還是很好的。另外呢如果你習慣把 iPad 放在大腿上使用，他表示巧控鍵盤的配重不錯，不會讓 iPad Pro 因為頭重腳輕而倒頭栽，可以穩穩地平放在腿上

而 MKBHD 也推出了熱騰騰的巧控鍵盤實測，他認為這個鍵盤確實是 iPad 有史以來最好的鍵盤，但他依然認為 MacBook 會是比 iPad Pro + 鍵盤更好的選擇。原因主要在於配重，雖然鍵盤比 iPad Pro 重，就是為了解決這個問題，但 iPad Pro 在開闔上依然沒有 MacBook 用起來那麼順手，在腿上使用也還是有機身晃動的問題。另外，鍵盤按鍵也不如 MacBook 來得完整（Esc、音量鍵、螢幕亮度…）。不過它也表示，雖然無法取代電腦，但巧控鍵盤確實是讓 iPad Pro 使用上更靈活、更強大的配件

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》