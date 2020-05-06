曾挨轟蘋果史上最爛產品！蝶式鍵盤終於飛走了 回顧蝶式鍵盤的愛恨情仇史

隨著昨日發表的 13 吋 MacBook Pro ，蘋果歷史上最具爭議的硬體設計之一的蝶式鍵盤也做個了結了！

昨日正式發表的 Macbook Pro 13 吋更新，繼去年 Macbook Pro 16 吋、今年新款 Macbook Air 以後，將鍵盤替換為新一代巧控鍵盤的筆電設備。Macbook Pro 13 吋是例行性的更新，但它的推出也象徵著一個里程碑－蘋果蝶式鍵盤年代正式終結。

蘋果蝶式鍵盤的誕生與爭議史

知名設計師 John Gruber 曾批到：「蝶式鍵盤是蘋果史上最糟糕的產品，MacBook 理當應該擁有業界最高品質；狠狠傷了 MacBook 品牌的聲譽。」

蝶式鍵盤於 2015 在 12 吋 Macbook 上誕生，在蝶式鍵盤以前，蘋果使用剪刀鍵盤，蘋果試圖藉由似於蝴蝶翅膀的按鍵構造，降低電腦的厚度，立意雖然良好，但是現實情況卻是在使用上產生問題，按下鍵盤無反應或是變成雙擊感，一直讓果粉們有諸多抱怨。

然而，為了輕薄的機身外觀，蘋果一直未捨棄此設計，還將蝶式鍵盤的使用範圍擴張到其他產品上，包含 MacBook Pro 和 MacBook Air。

2016 年，蘋果在新版的 MacBook Pro 用上第二代蝶式鍵盤，蘋果試圖透過改進鍵程，讓打字手感比前一代再進步一些。

我們可以看出，蘋果在挽回蝶形鍵盤算是執念相當深的。蘋果後來在第三代蝶式鍵盤中試圖加上一塑膠膜，透過防塵、避免顆粒異物掉入在鍵盤內，減少故障的問題。雖然蘋果從未公開承認是為此設計，但從外流文件中仍證實了這件事。

iFixit 發現，雖然蘋果對蝶式鍵盤的解決方案是減少顆粒等掉落物，但無論如何預防，仍然會有異物從縫隙掉入。即使是使用第三代鍵盤依舊如此。也終於在第三代蝶式鍵盤問題仍未解決後，蘋果正式道歉了。

那是發生在 2018 年，美國用戶集體控告後，蘋果出面道歉並推出免費維修政策，6 月份蘋果宣布，確認 2015 至 2017 年有部分 MacBook 和 MacBook Pro 機型中，鍵盤會出現故障。

僅歷時六個月 產品線全汰換

隨著昨日發表的 13 吋 MacBook Pro ，蘋果終於停止修復其歷史上最具爭議的硬體設計之一：蝶式鍵盤。歷經蝶形鍵盤的五年愛恨糾葛，蘋果在六個月內將其整個筆記型電腦產品線全切換到了基於剪刀式開關的巧控鍵盤（Magic Keyboard）相比於過去幾年力挽狂瀾的改良，效率快的讓人驚艷，如今 MacBook Pro 13 吋、16 吋、Macbook Air 的蝴蝶已飛遠走了。

全新13吋MacBook Pro登場，具備全新巧控鍵盤、雙倍儲存空間，以及更快速的繪圖處理效能，建議售價41,900元起。圖／蘋果提供

根據蘋果官方，巧控鍵盤採用重新設計的 1 公釐鍵程剪刀式結構，帶來舒適穩定的按鍵感受；而倒 T 形排列的方向鍵，讓用戶在瀏覽試算表或玩遊戲時都能更輕鬆找到這些按鍵。巧控鍵盤還配備實體的 Escape 鍵，以及觸控列和 Touch ID，帶來更流暢打字體驗。

蝶式鍵盤這個名詞在蘋果產品發展史上劃下一個句點。然而，比起手機和平板，對於蘋果來說，Mac 的演進似乎更是充滿考驗，外媒提到像是處理器部分，蘋果正在努力轉向開發自家基於 Arm 的處理器取代英特爾處理器。另外，隨著 iPad Pro 更偏向 PC 功能，與 iOS 相比，macOS 的開發速度較慢，而且在過去幾年中發展方向也不太明確。至於 SwiftUI 能成功催生應用程式生態嗎？ 切換 Arm 架構又將如何影響未來的 Mac 應用程式，綜合上述Mac 面臨著嚴峻的挑戰，環繞著更多是在軟體服務上。

不過，蘋果曾在鍵盤上的努力改進、不放棄的精神，或許就是能一再為用戶帶來驚喜的關鍵所在，且讓我們拭目以待。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》