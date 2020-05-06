家樂福Switch組合上午瘋搶 開賣5分鐘後中和店完售

受到新冠肺炎疫情影響，宅經濟正夯。家樂福量販店今(6)日上午10點開賣SAMSUNG三星55吋UHD電視，搭配一套Switch及健身環，促銷價為38680，今天上午10點一到，引來網友準時整點瘋搶，中和店更是在5分鐘內完售。家樂福上(4)月開賣SWITCH與健身環組合，一度造成瘋搶大缺貨。

家樂福強調，此為限量商品，數量有限售完為止，配送時間為5月13日至15日，該商品限信用卡付款，無貨到付款。本商品為組合優惠價，如退貨需整組退貨，無法只退換組合內部份的商品。

消息曝光後，引起網友討論，有人覺得「這台電視是2020中階新款啊，絕對值得。」這樣買可以「連電視一起升級。」也有網友認為，這樣的價格「有點心動」，覺得不貴，還有人戲稱，「比綁瓦斯爐還合理。」