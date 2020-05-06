微軟證實雙螢幕Surface Neo延後推出 但Windows 10X裝置將率先問世

近期升任同時職掌Windows部門的微軟裝置產品長Panos Panay稍早透過發文證實採雙螢幕設計的Surface Neo將會延後推出，同時也強調針對雙螢幕裝置打造的Windows 10X作業系統依然會藉由單螢幕裝置呈現最佳使用體驗。

在此之前，ZDNet網站記者Mary Jo Foley從消息來源得知微軟因為疫情影響，可能會延後推出雙螢幕設計的Surface Neo，而Windows 10X作業系統也可能因為研發調整進度不如預期，因此有可能延後推出。

此次Panos Panay對外發文內容，則進一步證實Surface Neo延後推出消息，但似乎並未說明Windows 10X作業系統是否同樣延後推出，僅說明詳細細節會在接下來以線上形式舉辦的微軟年度開發者大會Build 2020公布。

而在此之前，其實就有說法透露Windows 10X並非僅侷限用於雙螢幕裝置，同樣也能在單螢幕裝置上運作。在微軟進一步確認此款作業系統將可在一般採單組螢幕的筆電、桌機上運作後，預期接下來將會在Build 2020，或是Computex 2020期間對外揭曉首波合作品牌廠商，同時也能預期將有更多搭載Windows 10X作業系統的電腦裝置陸續問世。

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