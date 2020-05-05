DC、AC電風扇差在哪？如何使用循環扇才正確？電風扇省錢解熱秘笈

夏天最耗電的電器產品，通常是可以帶來陣陣涼風的「冷氣機」，或者是幫助家中對流循環的「電風扇」；這些「冷房家電」若是長時間開啟，通常會為家庭帶來可觀的電費。

於是，本次的特別企劃就特地從這些「電費殺手」著眼，告訴讀者如何挑選節能、省錢的冷房家電，包含冷氣機、電風扇、循環扇及水冷氣，同時介紹這些家電產品的特色與適用情境。即便讀者現在沒有亟欲更換、添購新家電的需求，仍然可以當作未來挑選家電時的背景知識，甚至用文章介紹的省電標準，檢查家中是否有過度耗電的舊產品應該遭到淘汰。除此之外，本次特別企劃也將教導讀者如何配置家中的冷房家電，將省電與解熱效率最大化，減少電費支出，達到節能減碳的目標。

冷房家電進化，不只是冷氣而已

過去談到「冷房家電」，絕大多數人第一時間想到的即是冷氣機或電風扇，尤其在炎夏酷暑的台灣，夏天室內要是沒有冷氣，想必很多人都會受不了。而無論是冷氣機或電風扇，隨著科技進步，不但功能越來越多樣，電力消耗其實也都持續在下降；換句話說，雖然買一台新的冷氣所費不貲，但舊型產品的能源消耗其實更為可觀，家中如果有大型的舊家電，應該要認真考慮汰換。技術進步所帶來的好處，除了電力消耗減少以外，即是冷房家電為了適應不同情境，而變得十分多樣化。冷氣機與電風扇雖是經典的不敗王者，但已經推出過的一段時日的「循環扇」，若是與冷氣互相搭配，則可以擁有更好的冷房效率；至於近期異軍突起的新家電「水冷氣」也是，主打電風扇的花費，冷氣機的效果，也是許多人考慮的購買選擇。

冷氣機與電風扇

做為夏天冷房兩大聖品的冷氣機與電風扇，在經過多年的發展歷程後，分別有了不同程度的進化。在電風扇方面，現在的產品主要有兩大派系，分別是主打靜音、省電的 DC 直流風扇，以及風量穩定的傳統 AC 交流風扇；兩者間最大的差異，除了在於馬達的型態之外，消費者最有感的部分莫過於價格差距，大多數 DC 直流風扇都比傳統風扇貴了快一倍，但極低速運轉功能和省下的電費，卻也是 AC 交流風扇望塵莫及的。至於冷氣機部分，除了窗型與分離式的差別之外，最直接影響到電力消耗的，即是定頻與變頻壓縮機的挑選；另外過去消費者所注重的能源效率比（EER），自去年起也被冷氣季節性能因數（CSPF）取代，可以更加準確的反映出一台冷氣是否節省能源。

▲ 循環扇可以增加空氣對流，讓室內降溫速度加快，減少冷氣壓縮機長時間運轉造成的電力浪費。

水冷氣與循環扇

冷氣機雖然有強大的冷房能力，但因為其耗電量大，只能安裝在特定地點等因素，使得許多人會選擇將電風扇做為冷氣的替代品，但是，電風扇畢竟沒有壓縮機，也沒有冷媒，在純粹推動空氣的狀況下，冷房程度非常有限，這使得介於冷氣與電扇之間的產品「水冷氣」誕生了。水冷氣最大的特色，即是擁有水箱可以加入冷水、冰塊等取代冷媒的介質，藉由吸入週遭空氣通過水箱，將空氣降溫後再吹出，達到比電風扇更強的冷房效果。另一項新產品則是與電風扇相當類似，但使用情境卻完全不同的「循環扇」；藉由特殊的設計，循環扇可以增加室內空氣的流通性，在配合冷氣使用時，冷空氣可以快速被帶到每個角落，提高房間降溫的效率，但並不適合用來取代電風扇，這點需要特別注意。

▲ 電風扇是夏日消暑聖品，但市面上的 AC扇和 DC扇銷售競爭激烈，究竟哪個才是較好的選擇呢？

省電又清涼的簡單選擇：電風扇，DC、AC風扇到底差多少？

在台灣，每個人家中至少都會有一台電風扇，由於耗電量低、幫助空氣流通、方便移動等特點，使得電風扇是許多人拿來替代冷氣機的冷房工具之一。當代的電風扇大致可分成 DC扇及 AC扇，由於馬達設計不同，所以造成了風量、節能度和功能上的多種差異。要注意的是，由於電風扇本身只是加速空氣進行流通，並沒有「把空氣變涼」的效果，所以若是在原本就悶熱的密閉空間中使用電風扇，冷房效果也非常有限。此外由於扇葉高速運轉，所以風扇的雜音問題幾乎都無法避免，這讓想要仰賴電風扇在省電的狀況下，有個一夜好眠的消費者，常常得在冷氣與電扇間有所權衡。現代的電風扇產品也逐漸走向精緻化，有些主打多方向擺頭，將風吹得更均勻；有些則加入溫度控制功能，能夠自動視環境溫度來調整風量大小。

▲ 無論是實體的家電賣場或網購通路，只要到了夏天，電風扇就會成為主打商品，各廠商的新貨也會陸續出籠，讓人看得眼花撩亂。

DC直流風扇的特色

為瞭解決扇葉轉動時的噪音問題，現代的家電製造商都逐漸將電風扇的馬達改為「DC直流」，這不僅讓電風扇變得更加省電，更可以使風扇進行低速運轉，即便在夜深人靜時，電扇亦能夠保持安靜。DC直流風扇的內部，大多是利用高效的永久磁鐵，在通電後透過電磁效應原理，驅動軸心帶動扇葉運轉，大幅度降低風扇運行時產生的摩擦動能消耗，這也使得 DC直流風扇發出的噪音，最低可以只有15分貝，耗電量更只有傳統 AC風扇的三分之一，風量調節的段數普遍來說也比 AC扇來得更多。只不過，DC直流風扇也並非完全沒有缺點，首先是價格普遍比 AC扇來得更高，雖然省電但卻是一筆不小的投資；其次是若設計不良，DC直流風扇的風量可能會較不穩定，這兩點都是選購時需要特別注意事項。

傳統AC風扇的優點

雖然說市面上的DC直流風扇變得越來越多，但在價格與成本的考量下，AC風扇仍然非常有市場競爭力。AC由於風量穩定，加強空氣對流的效果較佳，適合用在如廚房、客廳等空間較大，容易悶熱的場所。AC扇的扇葉數量通常只有3至5片，風量可調節段數也沒有DC直流風扇這麼多，大多只有3至4段，所以無法進行低速運轉，扇葉作動時發出的風切聲也較大，有睡眠障礙的人可能容易被吵醒，這是AC風扇無法克服的缺點。但是就體積與重量來中，AC扇也因為構造簡單，所以大多都比需要變壓器的DC直流風扇來得輕，移動的便利性也更高。雖然說無論何種風扇，耗電量都比冷氣來得低，但選購AC扇時可以考慮挑選有「節能標章」的商品，雖然省電效果仍不及DC直流風扇，但至少會比同類型商品來得更節約能源。

▲ 現在有些電風扇會將底盤上的大按鍵設計做為賣點，目的在於讓使用者方便透過腳踩方式操作電風扇，免去彎下腰的困擾。

ECO智能溫控

為了善用DC直流風扇可多段調整風量輸出的特性，近期許多廠商都為旗下的DC直流電風扇商品加入了「ECO智能溫控」功能。就如同冷氣一樣，擁有ECO智能溫控的電風扇，可以偵測週遭環境的溫度，來調整自身的風量輸出，藉此達到節能、省電的目。只不過，擁有ECO智能溫控的DC直流風扇產品，售價會比普通的DC直流風扇來得更高一些，和AC風扇比的差距就更大，想下手得先掂掂自己的荷包。ECO智能溫控風扇的最大的好處，即是與冷氣搭配使用時，若室內的溫度下降了，風扇也會跟著調低轉速，藉此達到全方位的省電節能，省去手動操縱、定時的麻煩。

▲ 幾乎所有的 DC直流風扇都可以透過遙控器進行操控，不僅擁有多段式風速調整，高階一點的產品還有 ECO 智慧溫控功能，根據環境溫度調整風量。

額外附加功能

由於電風扇產品逐漸走向專業化與精緻化，加上 DC直流風扇的出現，這使得電風扇的附加功能變得越來越多元。除了最基本的風量調節和紅外線遙控器外，有些廠商則在風扇的「擺頭方式」上下功夫；除了基本的左右平行擺頭外，更有強調將涼風帶到更多角落的「八字擺頭」，甚至還有360度全方位擺頭的特殊風扇，都是為了彌補過去風扇只能吹到一小塊範圍，導致涼風區無法擴大，所衍伸出來的特別設計。另外，部分 DC直流風扇為了更好管控風量，都內建了微電腦，甚至可以模擬自然風，使得扇葉吹出來的風一陣一陣的，讓人體感覺更為舒適。最後，風扇的小型化也成為一種趨勢，例如隨處可見的 USB 小風扇或桌面立扇，雖然功能有限也沒有強調節能，但只要讓人感覺到涼爽，噪音不要太過誇張，基本上都能算是個合格的風扇。

▲ 過去的 DC直流風扇常因為暴露其外的變壓器而讓消費者感到困擾，但現在的廠商多已改成隱藏式設計，奇美家電的 DC馬達風扇更配置了收納電線的空間。

加強室內空氣對流：循環扇，什麼時候該用循環扇？

循環扇在台灣推出至今，大約已經過了十多個年頭，剛開始時有許多人為了嘗鮮，就買了一台所費不貲的循環扇放在家中，想藉由循環扇的大風量取代電風扇，成為新一代的冷房聖品。只不過，更多的消費者是將循環扇扛回家後，才發現循環扇空有強大風力，但卻一點都不涼，吹在人體上可能還會因為風量太大而有不舒服的感覺，使得循環扇就此被塵封在倉庫中不見天日。直到近兩年，大眾對於循環扇才逐漸有了更深的理解，能夠多少分別出電風扇與循環扇兩者間的不同，進而應用在不一樣的情境中。但是很多消費者不曾理解的是，循環扇的功能除了加強室內的空氣對流外，其實還有很多額外的附加功能，讓它與單純使人體感到清涼的電風扇相比，反而變成了一個性價比更高的產品。

循環扇的工作原理

循環扇的本質雖然還是電風扇，但因為導風板和機殼的特殊設計，使得循環扇吹出來的「風」與電風扇完全不同。普遍而言，循環扇所吹出的風，實際上會呈現「螺旋柱狀」；當循環扇從扇葉後方將空氣捲入後，會將風力於中心加速，吹出時可以想像成類似消防水柱那樣，將風對著單一方向集中發射，藉此將風帶到室內更深的角落。與電風扇相比，循環扇的風壓更強，但也因此範圍變得比較小，和傳統風搧風壓平均，範圍較廣的狀況截然不同。藉著熱空氣上升，冷空氣下降的基本物理原則，循環扇通常較為低矮，目的就在於將冷空氣捲入，並將熱空氣吹散；當循環扇吹出的風打到牆壁時，風會反射到其他的壁面上，最終回到扇葉後方再次捲入，藉此達到循環。

▲ 搭配冷氣機使用時，循環扇最好配置於冷氣出風口下方，讓扇葉捲進冷空氣發射到空間中，打到牆壁進行循環。

為什麼直接吹循環扇不會涼？

循環扇由於將風集中成一束吹出，所以人體若是直接在循環扇吹出的路徑上感受風力，自然會感覺到很強大的風壓，但風本身卻不會有涼爽的感覺。這是因為，若是在密閉悶熱的空間中，循環扇捲入的風本身就是熱空氣，並不會因為經過了循環扇的加壓而變涼，所以說消費者若是直接吹循環扇，實際上也只是接收到了「被集中的熱空氣」，意義並不大；換句話說，循環扇必須要搭配的其他的冷房工具，才可以達到最高的效用。除此之外，循環扇由於其設計原理，並不適合在戶外開放空間進行使用，也不推薦在過於狹小的室內空間放置；前者是因為戶外空間並沒有牆壁可以反射循環扇吹出的風，這會使得循環扇變成了一台普通的「風力加速器」，涼爽的效果甚至可能比工業電扇還差；後者是因為循環扇的風切聲較大，狹小的室內通常只要電風扇就能有效提高對流，只是拿來冷房的話就有點大材小用。

▲ 循環扇透過機體造型的設計，以及導風板的特殊構造，讓風得以呈現螺旋柱狀射出。雖然風壓強大，但大多數循環扇都還是具備段數設計，讓消費者控制風量。

如何用循環扇提高冷房速度

循環扇最大的用途，即是冷房家電的輔助工具，尤其協助冷氣快速使整個室內變得涼爽最為有用。以一個方正的空間為例，要使用循環扇，首先必須謹記熱空氣上升，冷空氣下降的原則，接著將循環扇擺在冷氣出風口會吹到的角落，讓循環扇的後方扇葉能夠捲入冷空氣，再來將循環扇對準斜對面的角落，仰角呈現45度，就可以藉此讓循環扇的風打到牆壁後反射，讓冷熱空氣進行循環。

▲ 所有循環扇的角度都是可調整的，但幅度卻各有不同；以奇美家電的 DC馬達循環扇為例，可以做到左右80度，上下60度的3D擺動。

循環扇的額外功能

循環扇除了能讓冷房速度變得更快之外，若是搭配暖氣機使用，也可以讓整個空間快速溫暖起來，這是電風扇無法做到的事情。除此之外，若是家中比較潮濕，又覺得除濕機效果不佳的話，也可以利用循環扇將家中的濕氣帶到室外，用風力為家中除濕，同樣的原理也可以應用在風乾衣服上，效果通常會比普通電風扇來得更好。現代的循環扇相較過去雖然價格有變得便宜了一些，但與 AC風扇相比仍然偏貴，但因為加入了 DC直流馬達和 ECO 智能溫控等技術，使得循環扇的耗電量下降不少，如果節能標章就更省電費。

▲ 除了前導風板的設計會影響風力強度外，循環扇的後方是否有足夠空間能夠捲進空氣，也關係著空氣循環程度的好壞。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》