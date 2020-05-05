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遠端工作有什麼不好？關於工作環境的科學

聯合新聞網 / INSIDE
不少企業及民眾因應疫情進行在家工作政策。記者胡瑞玲／攝影
不少企業及民眾因應疫情進行在家工作政策。記者胡瑞玲／攝影

隨著全球防疫隔離措施持續，還能開工的企業也在網路科技的協助下，盡量透過視訊、通訊軟體、雲端協作等方法維持運作。不禁讓許多人開始思考，如果遠端工作真的可行，也許疫情結束後繼續下去還能省下辦公室租金以及人員上班時龐大的通勤成本。

很多人千辛萬苦到了辦公室，也一樣是整天對著電腦，那麼我們為什麼還需要一個空間把員工聚集起來呢？其實，遠端工作和實體辦公室對於工作效率還是有些差異，甚至可以從科學角度指出一些辦公室難以被取代的優勢。

最近史丹佛大學的心理學家 Jeremy Bailenson 接受 NPR 訪問，就提到了幾點遠端工作對人心理及行為的影響。

視訊會議的「注目禮」

現在不僅開會選用視訊軟體，像上課也會透過視訊會議的模式由教師對學生講課。不過過程中對準每位參與者的網路攝影機成了壓迫感的來源。Bailenson 指出，在面對面情境下不會有這麼長的時間一直盯著別人的臉，現在卻有好多雙目光從視訊鏡頭投射過來，尤其像老師這樣的會議主持人角色持續透過鏡頭看著學生，會讓人處於被監視的緊張情緒中。雖然短時間內可能因為有人監看而不敢分心，但時間一長可能會帶來精神疲累而造成反效果，讓參與會議整體的成效降低。

另外，視訊會議中顯示的一顆顆大頭，也會壓縮到個人空間。在現實中你很難如此貼近一個人的臉，現在視訊的畫面顯示起來總讓人覺得人際距離太近。

缺乏掌控感

對於主管來說，遠端工作少了隨時就能突襲員工進度的踏實感，儘管可以要求成果目標，但是面對面地查看可為主管帶來更強的掌控感。

少了幫助思考的空間與互動

辦公室不只是座位和電腦，通常還有一些讓人喘口氣的放鬆空間。尤其是像 Google、Facebook 這些鼓勵創造思考的企業，甚至還會特地佈置一些激發創意的休閒設施和促進思考的放空區域。

透過通訊軟體的交流通常是經過組織的，而且員工之間會避免沒事打擾別人，因而缺乏了一些持續、無聲、非特地的互動。

少了工作以外的社群交流

人畢竟是群體動物，需要互動聯繫，遠端除了少了一些工作上的互動，其實同事待在辦公室還有許多社交活動，不論是指導教學、聊天玩樂，很多是在零碎時間裡面發生的交流，還有一些文字、語言無法表達的肢體動作與微小表情變化，這些都很難透過失真的視訊畫面傳達出來。

美國人資管理社群最近的調查顯示，有超過七成的員工不適應換成遠端工作，資誠最近一份報告也指出將近一半的公司認為遠端工作降低了生產力。儘管如此，這些遠端工作的特性對公司來說不見得只有負面影響，比如像這針對中國的電話客服中心的調查就顯示遠端工作能提升員工效率。

另一方面，遠端工作至少能省下通勤的心力，Bailenson 也有在研究能不能透過 AR、VR 等新科技克服遠端工作的缺點。不過這些 VR 裝備以及接受度都還不夠普及，要真正發揮功用也還有很長的一段路要走。

《本文作者 Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 視訊 在家工作 通勤族 VR

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