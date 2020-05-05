Visa在台提供手機感應收款技術 讓各類消費場景更容易支付交易

雖然信用卡交易模式在台灣已經相當普遍，但不少消費場景依然需要一台刷卡機，因此對於部分消費場景如夜市、攤販等較難架設刷卡機設備的情況，顯然就較難提供支援信用卡刷卡消費，使得消費者僅能以現金等方式完成交易。

即便目前已有不少行動支付服務可對應掃碼交易，但對於不少消費者仍有一定使用門檻，或是仍習慣使用信用卡交易。

因此，Visa所提出手機感應收款解決方案(Tap to phone payment solution)，便是針對此類需求打造，讓無法申請刷卡機設備的小型店家、攤販可以透過手機進行感應收款，不僅支援透過NFC方式感應信用卡，同時也支援以NFC感應交易的手機行動支付服務，或是透過支援感應支付的手錶裝置完成付款。

除了可讓更多消費場景可對應信用卡、行動支付交易，Visa此項解決方案更可對應外送服務、桌邊點餐、臨時攤位，或是展區臨時增加收款人力等需求，讓傳統收款模式可以變得更有彈性。

目前Visa此項技術主要針對Android手機裝置設計，藉由NFC感應方式進行收款，並且採用符合EMV晶片交易安全標準，同時也透過多層資訊加密防護，同時商家所使用裝置也必須向收單銀行申請註冊，透過取得授權的手機裝置才能進行感應收款。

在此之前，Visa已經針對全球9個感應支付高普及率的主要市場，分別在16個地點進行此項解決方案實測，同時日前也透過合作夥伴在加拿大、英國、烏克蘭、土耳其、哥斯大黎加和馬來西亞展開測試，同時也計劃在波蘭、西班牙、義大利、紐西蘭與澳洲進行更多的測試計畫。

而台灣方面也有多家收單銀行準備積極參與此項測試計畫，希望透過手機感應收款解決方案增加更多消費機會，並且配合政府推動行動支付，進一步實現無現金交易目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》