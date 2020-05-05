蘋果終於更新13.3吋MacBook Pro 加入Intel第10代Core i處理器

去年宣布更新16吋MacBook Pro之後，蘋果稍早也終於宣布更新13吋MacBook Pro，除了換上Intel第10代Core i處理器，同樣也換上全新剪刀腳鍵盤，並且將Esc鍵採獨立配置。

不過，蘋果並未像傳聞般將螢幕換上窄邊框設計的14吋規格，依然維持13.3吋設計，同樣支援True Tone 原色調顯示、P3廣色域與500 nits亮度表現等特性。

而處理器方面雖然換上Intel第10代Core i處理器，但僅限配置16GB記憶體規格與左右4組Thunderbolt 3連接埠的高階版本採用，配置8GB記憶體的入門款式則維持採用Intel第8代Core i處理器。

同時全數處理器規格均採Core i5規格等級，除非選擇客製化才能改採用Core i7等級規格。

鍵盤部分則同樣採用新款剪刀腳規格設計，並且將整合Touch ID指紋辨識器的電源按鍵，以及Esc鍵獨立配置，同時右下角的方向鍵也採用更明確分隔設計，避免使用者誤觸。

其他部分則包含採用杜比全景聲輸出，儲存容量則從256GB起跳，最高可選擇1TB，或是擴充至4TB儲存容量。

建議售價方面，新款13.3吋MacBook Pro將從1299美元或新台幣41900元起跳，搭載Intel第10代Core i處理器規格版本則從1799美元或新台幣57900元起跳，目前已經可以透過蘋果銷售通路預購，預計會在本週稍晚時候開放銷售，台灣同樣還需要再等一些時候。

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