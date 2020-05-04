持續就由新色刺激市場購機 三星預計額外再推深藍款Galaxy Buds+

在南韓與電信業者獨佔合作，後續更在台灣在內市場推出的紅色款Galaxy Buds+之餘，三星有可能進一步推出深藍款Galaxy Buds+。

而推出深藍款Galaxy Buds+，或許就是為了銜接先前在南韓市場與SK Telecom獨佔推出深藍款Galaxy S20+，卻未同步推出深藍款Galaxy Buds+的缺憾。

雖然今年稍早宣布推出的Galaxy Buds+配色也有藍色選項，但相對採用較淺的天藍色呈現，而此次預計推出的深藍款Galaxy Buds+，將會以更深層藍色吸引消費市場目光。

至於功能部分，預期深藍款Galaxy Buds+同樣搭載AKG調校高低音雙動態揚聲器、降噪三麥克風搭配Beamforming動態指向收音技術、22小時超長續航力，以及最新等化器調整音效功能，另外也與Spotify合作快速啟動服務功能，讓使用者能快速聆聽Spotify歌單內容。

除了更新Galaxy Buds+配色，三星近期也開始透過增加新色方式吸引更多人購買新款Galaxy S20系列手機，以利提昇今年為止仍未見起色，甚至遠比去年推出Galaxy S10系列還糟糕的新機銷量。

不過，由於今年主打超高畫素解像力，以及遠距拍攝效果的Galaxy S20 Ultra未能發揮實際宣傳效果，加上近期又發生鏡頭玻璃碎裂問題，似乎也將促使更多人傾向購買拍攝功能相對穩定，同時價格也相對較能接受的Galaxy S20+，甚至是尺寸較小的Galaxy S20，導致此次主打的旗艦手機Galaxy S20 Ultra有點雷大雨小的窘境。

同時，受到新型冠狀病毒疫情影響，三星也面臨消費市場不願意購買新機的情況，可能變成花費大量資源投入研發、以及後續產品宣傳，卻在實際市場銷售反應表現不佳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》