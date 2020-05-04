微軟真無線藍牙耳機Surface Earbuds 將在近期內上市

去年隨著新款Surface系列機種亮相，後續卻宣布延後至今年春季推出的微軟真無線藍牙耳機Surface Earbuds，稍早已經獲得美國FCC認證，預期將會在近期內對外公佈上市消息。

而就FCC公佈認證文件顯示，Surface Earbuds分別支援連點耳機表面兩次，即可對應播放或暫停音樂，或是接聽、掛斷電話，長按則可喚醒裝置端的Cortana數位助理服務，而沿著耳機表面往前滑動將可切換下一首歌曲，往後滑動則是跳回前一首歌曲，至於往上滑動則是調高聲音音量，往下滑動則會降低音量。

與其他真無線藍牙耳機一樣，Surface Earbuds同樣提供至少三種耳塞尺寸提供更換，單組耳機的電量對應續航時間約可達8小時，搭配充電攜行盒使用的話，則可對應長達24小時續航時間，耳塞部分則採用貼近耳型設計，避免耳機在使用者配戴過程掉落。

Surface Earbuds同樣支援快速配對，並且支援不同裝置連接使用，甚至針對Spotify加入可透過在外側表面滑動、觸控控制音樂播放功能，另外也支援Microsoft Teams服務，並且支援Office 365、超過60國語言翻譯等功能。

建議售價部分，Surface Earbuds將以249美元價格銷售，並且計畫在全球多個國家地區上市銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》