Razer推出支援主動降噪的Opus全罩式耳機 鎖定音樂生活

相較其他設定應用於遊戲的耳機產品，Razer其實有一部分耳機是針對音樂需求打造，而此次推出的Opus全罩式耳機，則是加入主動式降噪功能，並且以類似Sony MDR-1000X的全罩式耳機外觀設計，整體上並不會有Razer明顯三頭蛇標誌，而是以相對低調「Razer」字樣呈現，同時耳機整體設計風格也更偏向可融入日常生活使用情境。

乍看之下，Opus全罩式耳機似乎不像是Razer鎖打造產品，同時也不是針對遊戲使用打造，而是針對音樂聆聽的日常生活使用需求設計，外觀就像是一般全罩式耳機。

整體配戴重量為260公克，並且採用防皮革布面與記憶海綿作為左右兩側耳罩配戴支撐材質，本身則通過Razer旗下THX音質認證，並且可透過左右兩側總計實體按鍵切換降噪效果，或是透過app連動切換不同音場效果，而使用者從頭上取下耳機時也會自動讓音樂暫停播放。

支援數位音訊格式包含常見的AAC、aptX，同時藉由藍牙4.2版本技術連接使用，電力續航時間可達25小時，並且透過USB-C連接埠進行充電。

目前Opus全罩式耳機僅先在中國市場銷售，設定競爭對手顯然就是Sony及Bose，而建議售價則是人民幣1799元，分別提供藍色與黑色款式，目前已經開放透過天貓Razer官方旗艦店銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》