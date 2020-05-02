AMD確認將於年底推出Zen 3架構與RDNA 2顯示卡，未來產品將原生支援USB 4.0

在稍早公佈財報結果中，AMD除了確認第一季營收達17.9億美元，淨利更達1.62億美元，相比去年同期成長幅度高達912%，顯示採用Zen 2架構與RDNA 2顯示架構產品在市場獲得高度支持。而在進一步透露說法裡，AMD更確定將在今年底推出下一代Zen 3架構，以及基於RDNA 2的新款顯示卡產品，另外也預期在2022年推出產加入原生支援DDR5記憶體，以及USB 4.0設計。

在先前說法中，AMD已經確認會以改良的7nm製程打造Zen 3架構，並且預期用於下一代EPYC處理器「Milan (米蘭)」，同時也會應用於新款Ryzen處理器產品，而接下來的5nm製程則會應用在Zen 4架構設計，將會用在預計於2021年下半年推出的EPYC處理器「Genoa (熱內亞)」，以及屆時預計更新的Ryzen處理器。

至於以RDNA 2顯示架構打造的新款顯示卡則預期會在今年下半年推出，更預期會應用在Sony與微軟即將推出的新款次世代遊戲主機，同時也會加入即時光影追跡效果，預期將能與NVIDIA旗下顯示卡一決勝負，同時相比現有以RDNA顯示架構打造的顯示卡產品，將能在顯示效能提昇50%幅度。

除此之外，相關消息也透露AMD預計會在2022年推出產品開始採用原生整合DDR5記憶體，以及原生支援USB 4.0連接埠，預期將會應用在接下來將在2021年下半年宣布推出的Zen 4架構設計，以及Zen 3+架構設計產品。

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