搭載Android TV第二代Chromecast Ultra 現身NCC認證文件

先前曾傳出代號為「Sabrina」、搭載Android TV作業系統，並且在美國FCC認證文件曝光的第二代Chromecast Ultra，稍早也在台灣NCC認證文件出現，意味此款產品即將進入市場銷售。

在先前說法裡，Google原定在今年舉辦的Google I/O 2020活動宣布推出第二代Chromecast Ultra，並且預期與新款Pixel 4a一同亮相，但隨著新型冠狀病毒疫情影響影響之下，使得Google必須取消接下來的大型實體活動，因此也讓第二代Chromecast Ultra、新款Pixel 4a如何對外公佈成為討論話題。

而從稍早NCC認證文件內容顯示，第二代Chromecast Ultra顯然已經在台灣地區完成電磁檢驗認證，加上日前已經通過美國FCC認證，意味這款產品上市時間腳步將近。而從目前疫情影響情況來看，Google有可能直接透過線上更新方式公佈此款產品上市資訊。

就先前說法，第二代Chromecast Ultra除了代號名稱為「Sabrina」，並且搭載Android TV作業系統，更支援4K HDR內容輸出，並且具備藍牙與Wi-Fi連接功能，而本身搭配的遙控器則接近Daydream View使用手持控制器，或是接近Apple TV遙控器尺寸。

從認證文件顯示，第二代Chromecast Ultra本身型號為GPJ110，而搭配使用的遙控器配件型號則是GPJ100。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》