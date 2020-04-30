三星於印度註冊Galaxy Buds X名稱專利 最快下半年推出

三星稍早於印度地區申請註冊Galaxy Buds X名稱專利，而依照先前市場傳聞指稱新款耳機型號將是SM-R180，並且將會加入主動式降噪功能。

依照市場傳聞消息，顯示型號為SM-R180的Galaxy Buds X，將會採用170000韓元 (約140美元)價格上市，對比蘋果推出的AirPods Pro採249美元價格銷售，加上本身同時對應Android、iOS裝置使用，並且一樣支援主動降噪功能，預期能有更大市場競爭優勢。

至於Galaxy Buds X預計推出時間，有可能最快與下半年揭曉的Galaxy Note 20系列一同亮相，但也有可能延後與明年推出的新款年度旗艦手機Galaxy S21 (或Galaxy S30)一同揭曉。

而蘋果方面則預期會在今年接續推出升級款AirPods，以及蘋果首款以全罩式形式設計的耳機產品，有可能會以AirPods X為稱。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》