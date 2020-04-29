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全新鏡頭設計、滯空飛行時間更持久 空拍機Mavic Air 2曝光

聯合新聞網 / 楊又肇

先前有不少消息提前曝光後，DJI終於在稍早對外公布新款空拍機Mavic Air 2具體細節，除了維持可折疊收納機身設計，提供僅570公克機身重量，並且提供全新APAS (進階輔助飛行系統)3.0，更在全新採用的用1/2吋感測元件採Quad Bayer設計，藉此提昇影像畫質表現，同時也能以120Mbps資料傳輸率與H.265編碼規格錄製4K/60fps影片內容。

此次推出的Mavic Air 2，主要延續先前在2018年推出的Mavic Air設計，並且維持Mavic系列機種採折疊收納機構，同時換上3500mAh電池電量規格，並且支援38W快充，最高飛行時間可達34分鐘，成為DJI目前滯空飛行時間最長機種。

相機鏡頭感光元件則是換上1/2吋、4800萬畫素規格，並且支援Quad Bayer設計，可透過4組畫素合併，使單一畫素面積更大 (相對縮減為1200萬畫素規格)，藉此讓整體拍攝畫質提昇。而使用者也能透過手動開啟4800萬畫素拍攝模式，但相對會讓整體進光量縮減。

錄影功能部分，最高能以120Mbps資料傳輸率，以及H.265編碼規格錄製4K/60fps影片內容，同時也支援8K畫質縮時錄影功能，另外更支援以HDR形式進行拍攝。本身則是透過內建三軸雲台與電子防震設計維持拍攝過程的影像穩定，並且透過Sportlight 2.0功能鎖定追焦物件，另外也能透過自主跟隨3.0功能實現更好的跟拍效果，同時也改善動態追蹤與識別不同表面拍攝效果。

至於在拍攝功能方面，Mavic Air 2新增可識別日落、藍天、雪景、草地和樹林在內場景的識別功能，另外也能藉由Hyperlight模式在低光環境下拍攝清晰影像。

而在自動避障部分，此次採用的APAS 3.0系統也能讓Mavic Air 2更精準避開飛行途中的障礙物，甚至也能透過ADS-B預警系統預先閃避在鄰近飛行的空拍機等物品。

另一方面，DJI此次也同步更新全新手持控制器，相比先前版本是將手機固定在控制器下緣，新版本則是將手機固定位置改到上方，並且透過2.4GHz、5.8GHz無線頻段進行內容傳輸，最高可在10公里距離內傳遞720P、1080P@30fps影片內容。

建議售價部分，Mavic Air 2標準版將以新台幣2萬2000元價格上市，而額外包含單肩包、2塊備用電池、1組ND濾鏡等配件的全能套裝版建議售價則是新台幣2萬9900元，預計從即日起開放台灣授權經銷商及零售通路預售，並且將在5月中旬後陸續出貨。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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