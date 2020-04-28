CPU時脈高就是王道？他把AMD處理器超頻到8.1GHz 跑分卻慘不忍睹

一直以來電腦中央處理器的時脈都是檢驗效能的重點數據，而有許多超頻玩家也以將 CPU 推上「不可能的頻率數字」為樂。只不過，時脈高就真的代表效能強嗎？關於這點或許並不盡然。

國外玩家 Der8auer 這次拿來了一顆 2012 年推出的處理器 AMD FX-8350，想看看這顆「推土機」架構的 CPU，現在還有著多大的超頻能耐。

然而，從現代的角度來看，AMD FX-8350 早已是一顆相當不值得購買的 CPU，但在結合了液態氮及精心規劃的電源計畫輔助之下，Der8auer 成功將 AMD FX-8350 極限時脈定在單核 8.1GHz，這看似相當誇張的數字，卻完全無法反映在跑分成績上。

這次 Der8auer 在挑戰極限超頻時，在配備上做了一些小改變，比方說將原本的 Asus Crosshair V Formula 主機版，換成供電模組設計更好一點的 Asus 970 Pro Gaming Aura，記憶體方面則是 Corsair Vengeance 2666 MHz DDR3，接著就是為了抑制「推土機」高熱必須的超頻用液態氮。

超頻開始後，Der8auer 將 AMD FX-8350 的電壓從 1.275V 加到了荒謬的 1.92V，配合液態氮的輔助，最終讓 CPU 時脈落在精確的 8,127MHz，不過，這反而還比他先前的記錄低了約 600MHz 左右。

接著 Der8auer 為了讓系統穩定運行，將時脈降至 7.5GHz（7,449.75MHz），並打開 Cinenbench R15 進行跑分，單執行緒的測試成績為 172 分。

有趣的是，2018 年推出的 AMD Ryzen 5 2600X，在不做任何超頻，核心全開且僅 3.6GHz 時脈的狀況下，單執行緒成績已經來到 176，比起 7.5GHz 的 AMD FX-8350 還要高，這證明了「時脈」並不是檢驗處理器效能的唯一基準。

Der8auer 指出，之所以讓 AMD FX-8350 進行跑分，主要是想要強調處理器 IPC（每周期指令）的進步，其實遠比一昧追高時脈來得關鍵。AMD Zen 架構相較以往的 Bulldozer，在效能上有著跨時代的躍進，2018 年產品跑分能勝過 2012 年 CPU，也不是什麼值得驚訝的事情。

此外，Der8auer 的極限超頻或許也是在提醒消費者，假設你現在還想買 AMD Bulldozer 架構的處理器，最好趁早打消念頭，改買 Ryzen 比較實際一些。

來源：PC Gamer

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》