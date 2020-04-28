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家用投影機小而美 露營用也OK

聯合晚報 / 記者張義宮／台北報導
Epson推出EF-100自由視移動光屏Android TV升級版，內建影音串流App可立即觀看。 圖／Epson提供
Epson推出EF-100自由視移動光屏Android TV升級版，內建影音串流App可立即觀看。 圖／Epson提供

家用投影機的應用很多元，非4K機種可選擇產品也很多，有可移動式、親子投影用，甚至露營用的投影機也頗受歡迎。

Epson推出EF-100WATV／BATV自由視移動光屏Android TV升級版，內建Netflix、YouTube、Google Play Movie等影音串流App可立即觀看，讓居家時光更加精彩。搭載3LCD雷射投影技術，2000流明的彩色與白色亮度，不用將室內燈光全部關閉，可擁有清晰鮮豔的超大畫面。

Epson表示，EF-100雙色系投影機輕巧便攜，可隨時配合家中活動範圍調整投影位置，輕鬆打造舒適且富娛樂性質的居家空間；針對親子族群，專為小朋友量身設計多螢數位的學習平台「FunPark童書夢工廠」合作，限量加碼再贈送FunPark童書夢工廠季卡，提供每月超過500本的互動電子童書，讓在家學習也成為一項娛樂。

明基BenQ GS2 LED行動露營投影機，享受露營投影的樂趣。 圖／全國電子提供
明基BenQ GS2 LED行動露營投影機，享受露營投影的樂趣。 圖／全國電子提供

這幾年露營活動盛行，明基BenQ推出的GS2 LED行動露營投影機500ANSI頗具特色。全國電子指出，這款擁有輕巧外型、防摔防水設計的露營投影機，不僅受到露友們的喜愛，擁有手機/平板無線投影、可自行安裝各式影音App等諸多特色功能，也讓露營投影機持續受到有居家娛樂需求消費者們的關注。

燦坤則推薦萬元以下入門款Optoma S334多功能投影機，價格便宜再送布幕物超所值；低於2萬元的熱門款EPSON EB-X05亮彩商用投影機，提供中小企業用。

BenQ Epson 露營

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