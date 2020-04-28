百吋螢幕4K投影機 宅娛樂新歡

新冠肺炎疫情延燒，民眾居家防疫，生活及工作場景的改變帶動投影機的新商機，例如線上學習、視訊會議以及遊戲／影視等居家娛樂需求提升，百吋大螢幕4K投影機被品牌大廠壓低至四、五萬元，甚至更親民，成為高CP值影音「響宴」，是宅娛樂的另項新歡。

價格親民化 入手正是時候

全國電子表示，疫情期間投影機的詢問度及銷售成長約二成，消費者挑選投影機時在意其亮度流明外，4K畫質更是重要考量因素。具備變焦功能的投影機能讓小空間擁有100吋的絕大視野享受，其他如電玩模式超適合電競玩家入手。

燦坤指出，近期消費者購買入門及中高階4K投影機比為4：6，近二個月銷售成長約25%，疫情致使民眾長時間待在家，轉而注重家居娛樂設備。價格較親民好入手，銷售創佳績的主因。

全球最大投影機品牌的Epson，主推3LCD中階4K PRO-UHD家庭劇院投影機EH-TW7000，搭載專屬的4K強化鏡頭，超大範圍鏡頭位移功能與完整4K規格，打造超高CP值4K家庭劇院。

Epson的EH-LS500系列智慧4K雷射大電視，內建Android TV TM平台，為客廳輕鬆打造120吋影音串流視覺饗宴，具備低藍光、不閃屏優勢，顛覆電視或投影的既定印象。

奧圖碼UHL55搭載4K LED畫質和串流影音平台，支援語音聲控功能。 圖／奧圖碼提供

看片追劇打電玩 視覺超享受

DLP投影機品牌的奧圖碼Optoma，入門款推出UHL55 4K LED智慧家庭投影機；熱門款有UHD51 4K UHD家庭劇院投影機，及高階的UHC68Z 4K UHD極光雷射機種，因應市場不同需求。

UHD50X為全球首款240Hz畫面刷新率的4K電玩投影機，擁有15.7毫秒超低輸入延遲。 圖／奧圖碼提供

奧圖碼強調，UHL55專為宅經濟而生，真實830像素解析度，搭載Android系統及預載影音串流App，開機連網後即可看片追劇，體驗大4K的劇院享受。5月將上市全球首款支援240Hz畫面刷新率的UHD50X 4K UHD電玩投影機，擁有15.7ms極低輸入延遲，打造流暢電玩體驗。

明基BenQ的4K高階色準導演機W2700，強調廣色域的特色。 圖／明基提供

三坪機專家的明基BenQ推薦入門4K投影機有高亮三坪機TK800M、色準三坪機W1700M；熱門機種為高亮三坪機TK850、智慧三坪機TK810；高階的有色準導演機W2700、色準導演機W5700。

明基指出，因疫情許多重量級電影延後推出檔期，甚至直接在線上OTT平台發行，在家也可以享受跟電影院一樣的視覺感覺，高階4K投影機除有大畫面，更重要的是廣色域，給消費者最接近原始電影色彩的感受。