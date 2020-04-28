真實的高速路由器「Plash Speed」 Sony經過多年再推新款路由器

前陣子因為一支爸爸與朋友串通，將偷偷新買的PlayStation 4 Pro偽裝成高速路由器「Plash Speed」短片快速走紅後，Sony旗下子公司So-net恰好也在近期於日本境內推出一款型號為NGD-G1000T的光纖路由器設備，而外型部分恰好與直立放置的PlayStation 4有幾分相似，甚至外觀部分更直接印製Sony商標字樣。

不過，相比實際的PlayStation 4主機，當然在細節上仍有許多差異，同時實際尺寸也相對小了一些，但乍看之下會與不少小尺寸桌機相似，甚至可能也讓一般人難以與PlayStation 4區分差異。

而這款路由器，實際上是Sony在多年之後再次推行的路由器產品，並且是針對在日本地區推行的「NURO光」光纖到府連網服務所打造，分耶提供Wi-Fi無線網路連接最高可達4800Mbps (5GHz頻段)與1150Mbps (2.4GHz頻段)的下載速度表現，同時本身更支援Wi-Fi 6連接規格，另外也支援藍牙通訊，因此也能對應連接部分藍牙裝置。

目前此款路由器主要還是搭配「NURO光」光纖到府連網服務提供使用，似乎尚未計畫對外單獨銷售，同時在特定方案將搭配Sony新創團隊先前推出的智慧門鎖Qrio Lock，讓使用者能藉由網路連接體驗透過手機開啟或關閉門鎖，並且能擺脫鑰匙的智慧生活。

「Plash Speed」原始YouTube影片來源：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》