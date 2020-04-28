聽新聞
test
0:00 / 0:00
ROG Theta Electret不只是電競耳機 更可對應高解析音質輸出
華碩旗下電競品牌ROG稍早宣布推出世界首款採靜電單體及釹磁動雙單體電競耳機ROG Theta Electret，標榜可搭配高端DAC與擴大機，藉此對應更純淨、高解析度音質輸出，同時也標榜可對應遊戲遊玩使用需求。
依照華碩說明，ROG Theta Electret採取人體工學配戴設計，本身搭載兩種不同尺寸、觸感設計的ROG Hybrid反D型耳罩，其中提供採用柔軟親膚的100%蛋白質皮革與快速散熱透氣網狀纖
維，以及加入快速散熱纖維、有效降低25%熱能，並且能減輕佩戴眼鏡時的兩側壓迫感，適合長時間遊玩遊戲配戴。
另外，ROG Theta Electret以Hi-Fi等級鍍銀銅線對應更大音場表現，並且能提昇清晰音質，更可對應高解析音質輸出。而經專業調教的可拆卸獨立麥克風，則是通過包含Discord與TeamSpeak等app認證，不僅具備信號導流技術，確保遊戲中的語音內容不失真，並且能透過耳機上的控制按鈕控制麥克風靜音開關，讓遊戲能在不中斷情況下，讓玩家更專心投入遊戲戰場。
建議售價方面，ROG Theta Electret將以新台幣9900元價格銷售，同時在4月27日至5月31日期間購買，將額外附贈ROG Throne RGB耳機架。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言