ROG Theta Electret不只是電競耳機 更可對應高解析音質輸出

華碩旗下電競品牌ROG稍早宣布推出世界首款採靜電單體及釹磁動雙單體電競耳機ROG Theta Electret，標榜可搭配高端DAC與擴大機，藉此對應更純淨、高解析度音質輸出，同時也標榜可對應遊戲遊玩使用需求。

依照華碩說明，ROG Theta Electret採取人體工學配戴設計，本身搭載兩種不同尺寸、觸感設計的ROG Hybrid反D型耳罩，其中提供採用柔軟親膚的100%蛋白質皮革與快速散熱透氣網狀纖

維，以及加入快速散熱纖維、有效降低25%熱能，並且能減輕佩戴眼鏡時的兩側壓迫感，適合長時間遊玩遊戲配戴。

另外，ROG Theta Electret以Hi-Fi等級鍍銀銅線對應更大音場表現，並且能提昇清晰音質，更可對應高解析音質輸出。而經專業調教的可拆卸獨立麥克風，則是通過包含Discord與TeamSpeak等app認證，不僅具備信號導流技術，確保遊戲中的語音內容不失真，並且能透過耳機上的控制按鈕控制麥克風靜音開關，讓遊戲能在不中斷情況下，讓玩家更專心投入遊戲戰場。

建議售價方面，ROG Theta Electret將以新台幣9900元價格銷售，同時在4月27日至5月31日期間購買，將額外附贈ROG Throne RGB耳機架。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》