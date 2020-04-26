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Macbook Air會成Apple首部平價Mac ARM架構CPU有12核心？

香港01 / 記者鄧鴻至／報導
Macbook Air 將有可能成首款採用ARM架構CPU機種，更可能低於1000美元（約台幣30,000元），同時享有12核心處理能力。 圖／蘋果提供
Macbook Air 將有可能成首款採用ARM架構CPU機種，更可能低於1000美元（約台幣30,000元），同時享有12核心處理能力。 圖／蘋果提供

早前知名蘋果分析師郭明錤報告指，Apple將在明年推出首次以ARM晶片定制的Mac電腦，包括Mac、Macbook系列；彭博也公開蘋果2020-2021年末產品時間表，兩者時間吻合。同時外國蘋果消息網站亦傳出，第一款ARM Mac將會是Macbook Air而不是Macbook Pro，當中有原因。

據郭明錤早前預測，Apple將於 2020年第4季至 2021年第1季期間，新款 MacBook系列將會換上ARM架構CPU，到2021年Mac系列產品亦會全面採用ARM架構CPU。為何由最初PowerPC改為全面以intel CPU取代，至今又放棄？據郭明錤指如Apple採用自行生產 ARM CPU成本可以減省4成甚至6成，保持Mac在執行上的速度及性能之外，ARM架構的另一好處是耗電量較低，令未來的Mac產品在電池續航力上維持合理水平。

12核心ARM

據彭博（Bloomberg）消息指，蘋果內部正進行一項名為「Kalamata」的內部開發計畫，包括同步開發Apple的手機（iPhone）、Mac（包括Macbook、Mac）使用的ARM CPU，更表示首款ARM Mac將是入門級MacBook機型，彭博更指首款ARM架構處理器將基於5nm製程、具有12個CPU核心（8個高性能內核和4個效率內核），但2021年的ARM CPU將未能於MacBook Pro及iMac等較高階電腦中採用，原因是與第三方軟件廠商有關。

現時Mac / Macbook的用家有相當多專業軟件基於intel架構CPU開發，如明年真正轉以ARM架構的Macbook上執行，軟件廠商或須進行全面改寫軟件，同時intel CPU下的舊版本軟件兼容問題亦能影響用家。外國蘋果網站9to5Mac分析原因指，以往Apple由PowerPC轉用Intel架構時，曾推出PowerPC模擬器（Rosetta）令舊軟件能在新系統執行（macOS Tiger支援軟件也能在macOS Snow Leopard中運行），讓開發人員提供了充足時間改寫及轉換應用程式，同時讓用戶提供時間尋找替代方法，但這些模擬器雖然可執行舊軟件，但很大程度會減低新機執行效能，尤其使用專業軟件（試想像以Adobe Premiere在模擬下剪片），但在ARM架構下使用入門級MacBook則沒有此問題，因為大部分macOS軟件已經內置，例如iMovie、GarageBand、Calender、Apple Music等。

因此網站預計，蘋果將以平價機種先行轉換ARM架構降低成本，而郭明錤指，ARM架構下或出現1000美元以下 MacBook Air， ARM 架構Mac 產品出現將令Mac和Windows電腦差異更大，用家可按需要選擇使用哪一平台。

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文章授權轉載自《香港01》

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