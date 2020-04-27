員工指稱亞馬遜 藉第三方賣家數據助長自有品牌商品銷售

華爾街日報引述亞馬遜前員工及部分現職員工說法報導指稱，亞馬遜藉由第三方賣家商品銷售數據，藉此助長自有品牌商品銷售。

由於亞馬遜以自身電商服務平台擴展銷售規模，因此也讓人質疑是否涉及壟斷，而亞馬遜副總顧問Nate Sutton日前對外說明，強調亞馬遜藉由本身平台資源協助第三方賣家銷售商品，並不會藉由第三方賣家商品銷售數據決定推出哪些自有品牌商品。

不過，從華爾街日報報導引述說法，卻顯示亞馬遜實際上還是會藉由第三方賣家銷售數據進行自有品牌商品市場決策，例如透過觀察哪些商品有較多人銷售，即可透過本身銷售平台資源，以及可直接與供應來源合作，藉由更具競爭力的價格吸引消費市場青睞。

而在後續回應聲明裡，亞馬遜則是對相關報導提出反駁，說明運用第三方賣家銷售數據，主要是為了提供更好購物體驗，同時也強調內部嚴格禁止使用非公開的第三方賣家數據決定推出哪些自有品牌商品。除此之外，亞馬遜也開始進行內部調查，藉此釐清真相。

除了亞馬遜，實際上包含家樂福、7-ELEVEN在內連鎖通路其實均有提供自有品牌商品銷售服務，主要是針對特定日常生活用品提供「物美價廉」的額外選擇。不過，如果像亞馬遜藉由第三方賣家銷售數據掌握市場更完整的購物需求，進而針對有高度購買需求的商品，以自有品牌商品提供更划算的選擇，進而增加消費者購買比例，顯然就有點涉及以平台優勢濫用第三方賣家銷售資訊。

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